Milano-Sanremo 2018: Alexander Kristoff, il vichingo silenzioso. Sottotraccia, medita il colpaccio

Alexander Kristoff non parte certo tra i grandi favoriti della Milano-Sanremo, ma il norvegese è già stato capace di vincere questa corsa e sabato potrebbe anche riuscire nell’impresa di ripetersi. Andiamo quindi ad analizzare quali sono le prospettive del campione europeo.

Kristoff ha indubbiamente un grande feeling con la Classicissima e infatti ha sempre chiuso nella top 10 nelle ultime cinque edizioni ed è riuscito a conquistarle il successo nel 2014. Il percorso si adatta infatti perfettamente alle sue caratteristiche, con i due strappi finali di Cipressa e Poggio che rendono la corsa selettiva e adatta quindi ai quei velocisti che riescono a reggere bene anche in salita. Se arriverà un gruppetto ristretto al traguardo allora lo scandinavo potrà sfoderare tutta la sua potenza negli ultimi metri per fare la differenza allo sprint.

Come detto in precedenza, Kristoff potrà poi sfruttare il vantaggio di non partire tra i favoriti e quindi di correre al coperto per tutta la gara, mettendosi a ruota dei migliori e provare a beffare i rivali in volata. Il norvegese poi è un corridore che sa tirare fuori il meglio di sé proprio negli appuntamenti chiave, come dimostrato lo scorso anno agli Europei.

In questa stagione ha già conquistato due successi con la nuova maglia della UAE-Team Emirates, in Oman e ad Abu Dhabi, dimostrando che ha ancora la gamba per fare la differenza in volata. Alla Parigi-Nizza però non ha particolarmente brillato, anche a causa di un stato influenzale, ma dovrebbe riuscire comunque a recuperare al meglio per sabato. Kristoff non partirà quindi con i favori del pronostico alla Milano-Sanremo, ma potrà sfruttare la sua grande esperienza e qualità su questo tipo di percorsi per centrare il grande colpo.

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – Spada / Ferrari