Milan-Inter, la data e l’orario del derby. Recupero infrasettimanale, il programma e come vederlo in tv

Mercoledì 4 aprile si giocherà Milan-Inter, recupero della 27esima giornata della Serie A 2018 di calcio. A San Siro andrà in scena la partita rinvita lo scorso 4 marzo per la scomparsa di Davide Astori. Il derby della Madonnina si disputerà dunque in infrasettimanale e di pomeriggio (ore 18.30), generando diversi malcontenti tra le due tifoserie e creando confusione anche sul rimborso dei i biglietti visto che l’orario non è certamente dei più agevoli per chi lavora.

Si preannuncia comunque un incontro entusiasmante e imperdibile, un match appassionante e avvincente che regalerà grandi emozioni e che sarà decisivo per un posto nella prossima Champions League: le due milanesi sono infatti in piena lotta per tornare nella massima competizione continentale e i punti in palio nella stracittadina sono decisivi nella sfida lanciata a Roma e Lazio. La partita più sentita nel capoluogo meneghino, l’incontro per eccellenza, lo scontro totale tra due diverse filosofie di gioco è sempre più vicino. I rossoneri hanno vinto l’ultimo derby (in Coppa Italia) e vogliono fare la differenza di fronte al proprio pubblico.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Milan-Inter, derby della Madonnina valido per la 27^ giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 4 APRILE:

18.30 Milan-Inter













(foto Gianfranco Carozza)