Michela Moioli, Regina leggendaria dello Snowboard! La Campionessa Olimpica vince la Coppa del Mondo. Omar Visintin terzo a Mosca

Regina dello snowboardcross, dominatrice di tutto, eroina capace di emozionare e di regalare trionfi in serie all’Italia. Michela Moioli è definitivamente nella storia dello sport azzurro: la fresca Campionessa Olimpica ha conquistato la Coppa del Mondo realizzando così un’incredibile doppietta. Semplicemente è la più forte di tutte: in stagione ha concesso soltanto le briciole alle avversarie, a PyeongChang 2018 è stata semplicemente spettacolare e oggi ha confezionato l’ennesimo capolavoro di una carriera già entrata nella leggenda. La lombarda può alzare al cielo la seconda Sfera di Cristallo dopo quella già vinta due anni fa: la nativa di Alzano Lombardo ha centrato l’obiettivo grazie al terzo posto ottenuto nella gara di Mosca, quando manca una prova al termine della stagione ha un vantaggio irrecuperabile per tutte le avversarie.

Oggi Michela è stata praticamente perfetta, ha realizzato il miglior tempo in qualifica e ha controllato agevolmente la situazione tra quarti e semifinali. In Finale, dove ci sono stati problemi con il cancelletto di partenza, si è inchinata alla ceca Eva Samkova e alla francese Nelly Moenne Locoz ma è riuscita a lasciarsi alle spalle la francese Chloe Trespeuch (quarta) che poteva crearle qualche grattacapo in classifica generale. L’oro olimpico insieme alla Coppa del Mondo, un numero da vere Campionesse leggendarie. L’Italia festeggia anche al maschile grazie a Omar Visintin che conquista una preziosa terza piazza alle spalle dell’austriaco Haemmerle e del francese Vaultier.

ATTENZIONE: Michela Moioli aveva concluso la Finale al secondo posto alle spalle di Samkova e davanti a Bankes ma la Federazione francese ha fatto ricorso per l’irregolare apertura dei cancelletti di partenza. La gara è stata rifatta. Eva Samkova ha confermato la vittoria, Michela Moioli ha concluso in terza posizione alle spalle di Moenne Locoz. Non cambia nulla in classifica generale. MICHELA MOIOLI HA VINTO LA COPPA DEL MONDO!