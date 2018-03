Lotta, Italia protagonista in Bulgaria. Frank Chamizo ci riprova nei 74kg, tanti azzurri al torneo Kolov-Petrov

Nel fine settimana la lotta sarà grande protagonista a Sòfia (Bulgaria) dove si disputa il torneo internazionale Dan Kolov & Nicola Petrov. In programma gare di tutti i tre stili olimpici. La 56esima edizione dell’evento sarà molto importante anche per l’Italia in vista degli Europei che si disputeranno a Kaspiik (Russia) dal 30 aprile al 6 maggio.

La nostra Nazionale sarà presente con ben 17 atleti in Bulgaria tra cui Frank Chamizo, due volte Campione Mondiale e bronzo a Rio 2016 che si cimenterà nuovamente nella nuova categoria di peso (74kg) in cui ha già vinto un mese fa a Kiev. Questi gli italiani italiani in gara:

LOTTA LIBERA: Givi Davidovi (57 kg), Frank Chamizo (74 kg), Carmelo Lumia (79 kg), Aron Caneva (79 kg), Shamil Kudiiama Gomedov (86 kg) e Abraham Conyedo (97 kg),

GRECO-ROMANA: Giovanni Freni (cat. 55 kg), Jacopo Sandron (cat. 60 kg), Riccardo Abbrescia (cat. 77 kg), Ciro Russo (cat. 77 kg), Luca Dariozzi (cat. 77 kg), Mirco Minguzzi (cat. 77 kg) e Fabio Parisi (cat. 87 kg)

LOTTA LIBERA FEMMINILE: Dalma Caneva (68 kg): Francesca Mori (cat. 53 kg), Aurora Campagna (cat. 62 kg) ed Enrica Rinaldi (cat. 72 kg).













(foto UWW)