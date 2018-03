Lotta, Frank Chamizo colpisce ancora: nuovo oro nei 74 kg nel torneo Kolov-Petrov. Forfait del turco Soner Demirtas

Frank Chamizo colpisce ancora. Dopo aver conquistato la finale del prestigioso torneo Dan Kolov & Nicola Petrov a Sofia (Bulgaria), il due volte campione del mondo e bronzo a Rio 2016 di lotta continua a portare avanti con successo il suo programma nella nuova categoria di peso (74 kg).

Il 25enne oggi infatti si è imposto grazie al forfait nell’atto conclusivo del forte turco Soner Demirtas, campione d’Europa in carica a terzo ai Giochi in questa divisione. Un risultato che dà ancor più fiducia all’italo-cubano in vista delle prossime competizioni, con gli imminenti Europei ad essere il primo obiettivo da centrare.

“Sono molto contento per aver conquistato questa medaglia d’oro il lavoro che stiamo portando avanti è ottimo, ci stiamo allenando duramente e i risultati si vedono: continuiamo così!” , le parole di Frank. Per lui si tratta del secondo successo nei 74 kg, reduce dal trionfo del febbraio scorso in Ucraina al XXII° Outstanding Ukrainan Wrestlers e Coachs Memorial di Kiev.

Degno di menzione, poi, Riccardo Abbrescia che disputerà domani la finale per il bronzo nella Lotta Greco Romana (cat. 77 kg).

Foto: UWV