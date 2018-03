LIVE Volley, Champions League 2018: Halkbank Ankara-Perugia in DIRETTA. Zaytsev e compagni per il colpaccio in Turchia!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Halkbank Ankara-Perugia, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I Block Devils vanno a caccia del colpaccio nella tana dell’ostica formazione turca: si preannuncia una partita davvero intensa ed equilibrata, non sarà semplice fare la differenza per gli uomini di coach Bernardi che stanno attraversando un buon momento di forma. I vincitori della regular season di SuperLega cercano una vittoria in trasferta che metterebbe una seria ipoteca sulla qualificazione al turno successivo ma espugnare la capitale turca non sarà molto semplice.

Atanasijevic, Zaytsev e compagni se la dovranno vedere contro la formazione guidata da coach Boban Kovac, ex di turno, che può contare sulla micidiale diagonale composta dai cubani Hierrezuelo-Hernandez e sul martello Nemanja Petric. Bisognerà davvero dare il massimo per uscire vincitori.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Halkbank Ankara-Perugia, andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, azione dopo azione, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.30.













(foto Valerio Origo)