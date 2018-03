LIVE Short track, Mondiali 2018 in DIRETTA: Martina Valcepina a caccia di un risultato importante. Arianna Fontana al via in staffetta

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di short track (sabato 17 marzo). Seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1500 e sui 500m (per entrambi i sessi). Sulla distanza più lunga si partirà dalle semifinali, si incomincia con i quarti invece per i 500m. A chiudere il programma le semifinali delle due staffette. L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a salire sul podio mentre la stella Arianna Fontana sarà impegnata soltanto in staffetta.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di short track (sabato 17 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.30. Buon divertimento a tutti.













(foto Renzo Brico)