LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2018 in DIRETTA: Federico Pellegrino insegue la vittoria per chiudere in bellezza.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della fase finale della sprint a tecnica libera che apre il Gran Finale della Coppa del Mondo 2018 a Falun, in Svezia. Federico Pellegrino, nella tecnica che predilige, proverà rifilare la terza sconfitta stagionale, sulle nevi del Nord, il suo grande rivale, Johannes Klaebo. Tanti sono gli outsider che si possono inserire nella lotta per la vittoria della sprint, che inserita nello Svenska Skidspelen, assegnerà la metà dei punti previsti solitamente per una gara di coppa del Mondo. Gli altri azzurri in gara sono Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Giandomenico Salvadori e Maicol Rastelli, che punta quantomeno alla qualificazione al secondo turno.

Nella gara femminile invece saranno impegnate altre tre azzurre: Gaia Vuerich, Greta Laurent ed Elisa Brocard. Le qualificazioni scatteranno alle 9.45, la fase ad eliminazione, con i quarti di finale, inizierà alle 12.15 Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale!













CLICCA IL TASTO F 5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA