LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo-Holmenkollen 2018 in DIRETTA: COLOGNA ALL’ULTIMO RESPIRO NEL TEMPIO DEL FONDO! Battuto per pochi millimetri Sundby! Grande Bertolina: 18mo

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale della 50 km mass start a tecnica libera di Holmenkollen, in Norvegia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018: E’ la gara della leggenda, chi vince entra di diritto nel gotha dello sci di fondo che qui è nato e qui si è sviluppato, diventando quasi “religione” tra gli appassionati norvegesi.

Klaebo si mette alla prova in una distanza non congeniale alle sue caratteristiche ma ma dire mai quando c’è di mezzo il gigante norvegese. Se la vedrà con Sundby, che lo scorso anno vinse in classica, Manificat, sempre protagonista a skating, i campioni olimpici Krueger e Cologna, specialisti della tecnica libera e il re di questa specialità (ma a tecnica classica), il finlandese Niskanen, campione olimpico di PyeongChang. Solo un azzurro al via, il giovane Mirco Bertolina, che cercherà di limitare i danni in una gara che si preannuncia complicata.

Partenza alle 14.30. Oa sport seguirà la gara minuto per minuto con gli aggiornamenti scritti qui sotto. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale!

16.41: Appuntamento a domani per la 30 km femminile sempre dalla collina di Holmenkollen

16.40. arriva Klaebo, stremato ma accolto dal boato del pubblico. Ha voluto onorare fino in fondo la gara

16.37: HA VINTO COLOGNA!!!! Stesso tempo di Sundby ma qualche millimetro di differenza. Lo svizzero chiude meravigliosamente una stagione fantastica. Tour de Ski, oro olimpico e 50 km di Oslo!

16.36: Che finale fantastico per una gara meravigliosa! Di sicuro al terzo posto c’è Vylegzhanin, poi Roethe e Spitsov. Bertolina è 18mo!!!

16.34: INCREDIBILE!!!! Sarà decisa dal fotofinish tra Sundby e Cologna la vittoria della 50 km di Holmenkollen! Aspettiamo il replay ma sembrano pari!!!!!

16.32: Sarà volata a sette per la vittoria della 50 km. Atleti vicinissimi allo stadio. Gruppetto ancora compatto

16.28: Al km 48.4 sempre in sette davanti, Bertolina è 18mo con Stock a meno di un minuto!

16.24: Davanti ci sono Cologna, Sundby, Spitsov, Musgrave, Vylegzhanin, Holund e Roethe. Rickardsson a 9″ quando mancano poco più di tre km alla fine.

16.22: Bertolina si stacca dal gruppo di testa ma l’azzurro può arrivare tra i primi 15 e sarà comunque una grande gara la sua. Ora davanti restano in sette a giocarsi la vittoria!

16.20: Al poco più di 5 km dal traguardo Cologna vince l’ultimo bonus sprint, poi Sundby, Holund, Spitsov. Bertolina è sedicesimo, ancora in gruppo

16.13: Al km 41.7, ultimo passaggio allo stadio, Sundby in testa poi Backscheider, Roethe, Manificat e Duvillard

16.08: A 10 km dal traguardo ancora Francia davanti con Backscheider e Duvillard. Il gruppo di testa è formato da 26 atleti, chiuso dal campione olimpico Niskanen e c’è Bertolina al 13mo posto

16.01: Bertolina è rientrato nel gruppo di testa!!! Che cuore l’azzurro!!!!

16.00: gruppo allungatissimo! Cologna non dà respiro agli avversari in salita!

15.57: Al km 36.3 guida un gruppo di una ventina di atleti. Si fa sul serio con Cologna, Harvey, Sundby e Kruer a fare l’andatura. Bertolina fatica a riagganciarsi al gruppo di testa ma sta facendo una grande gara l’azzurro!

15.54: Quanta Norvegia davanti!!! Holund, Sundby, Toenseth, Krueger, Stock e Dyrhaug a fare l’andatura con Vylegzhanin e Harvey

15.51: Passaggio allo stadio con rifornimento e possibile cambio sci: Holund davanti. Bertolina cambia sci ed è a 25″ con Manificat

15.49: E’ partito il forcing norvegese. Al km 31.7 Sundby, Stock e Holund sono davanti. Il gruppo perde qualche elemento

15.48: E’ il russo Vylegzhanin, che a nostro avviso non dovrebbe gareggiare, a fare l’andatura

15.45: Anche Manificat è nella parte finale del gruppo di testa, mentre Bertolina si mantiene attorno alle 15ma posizione. Tra poco arriverà il forcing dei norvegesi

15.42: Il ritorno dei norvegesi! Sundby va a riprendere i fuggitivi e si riforma un gruppo di 26 atleti. Bertolina c’è. Spitsov sembra in difficoltà. Restano staccati Esteve, Chervotkin e Parisse che difficilmente rientreranno

15.41: Questo il passaggio più suggestivo sulla salita più importante: C’è gente ovunque!

15.37: Davanti al km 27 Manificat, Backscheider, Spitsov, Cologna, Musgrave, Bertolina, Yoshida, Duvillard, Lapierre, Roethe, Ebndahl, Sandstroem, Esteve. Inseguono a 16 secondi tutti i norvegesi, guidati da Sundby. Decisivo il cambio degli sci.

15.36: C’è anche Bertolina nel gruppo di testa composto da circa 15 atleti, tra poco al km 27 la composizione

15.35: La pista è una bolgia! Gridano tutti!!! Atmosfera meravigliosa!!!

15.34: Attenzione perchè sembra avvantaggiarsi un gruppo di 15 atleti

15.29: Siamo a metà gara: gruppo di 34 elementi davanti. Klaebo e Iversen sono fuori gioco. Davanti al cambio sci tutti i francesi: Lapierre, Manificat, Backscheider. Bertolina fantastico!!! E’ quarto!!!

15.26: Al km 22.5 Sundby, Lapierre, Harvey, Cologna e Toenseth davanti, Bertolina sempre decimo nel gruppo. Si stacca anche Iversen, ora a più diu 30″

15.23: Ripreso Roethe all’ingresso allo stadio al km 21.6. Sundby in testa al gruppo, poi Lapierre, Harvey, Cologna e Duvillard. Bertolina brillantissimo!!! E’ decimo. Klaebo ha 33″ di distacco

15.18: E’ una azione potente quella di Roethe che stacca tutti e soprattutto allunga il gruppo, tagliando fuori atleti importantri quali ad esempio Klaebo, che ha giàò 38″ di ritardo

15.10: Al km 16.6 Roethe e Duvillard prendono 2″ di vantaggio poi tutto il gruppo composto da 51 atleti. Bertolina è sempre 20mo

15.08: Francesi sempre avanti al km 15.1: Duvillard e Backscheider davanti, poi Sveen, Lapierre, Roethe, Sundby e gli “intrusi” Esteve (Andorra) e Knop (Repubblica Ceca)

15.02: Nella parte più dura del tracciato sono i francesi Lapierre, Manificat, Backscheider e Duvillard a fare il forcing. Davanti sempre Harvey e Cologna, norvegesi leggermente più indietro

15.00: E’ Sundby a prendere l’iniziativa ma il gruppo resta compatto e composto da una quarantina di elementi. Entusiasmo alle stelle a bordo pista. E’ uno spettacolo incredibile!

14.56: Ancora Klaebo al secondo sprint. Attentissimo il gigante norvegese che batte Cologna, Sundby, Manificat e Dyrhaug. Molto coperto Krueger. Bravo Bertolina, 21mo e in pieno gruppo

14.52: Al km 8.3 Toenseth poi Dyrhaug, Manificat, Parisse e Roethe

14.47: Al km 6.8 sempre Norvegia avanti con Roethe, poi Manificat, Cologna, Lapierre e Sveen

14.43: Al primo passaggio dallo stadio Iversen davanti, poi Manificat, Cologna, Lapierre e Toenseth. Gruppo compatto

14.39: Sono i francesi a fare la gara durissima. Manificat in testa, gruppo allungatissimo

14.37: E’ uno spettacolo da brividi! Decine di migliaia di persone assiepate sulla pista di Holmenkollen!!!!!

14.36: Klaebo mette subito in chiaro le cose e vince il primo bonus sprint al km 2.2, sopravanzando Manificat, Harvey, Sundby e Holund

14.34: Spettacolo di folla sul tracciato, in particolare in salita. Più o meno la stessa atmosfera che si vive dalle nostre parti per una tappa del giro d’Italia

14.30: Partiti!

14.29: Tutto pronto per la partenza della 50 km mass start a tecnica libera maschile

14.26: Un solo azzurro al via. Si tratta del giovane Mirco Bertolina

14.23: Gli altri possibili protagonisti: il francese Manificat, il campione olimpico sulla distanza Niskanen, Cologna, Spitsov e qualche altro norvegese

14.19: Norvegesi grandi favoriti, come sempre, su queste nevi. Krueger e Sundby si fanno preferire ma occhio a Klaebo che non parte mai battuto.

14.15: Buongiorno agli appassionati di sci di fondo. Oggi si gareggia sulla mitica collina di Holmenkollen nei dintorni di Oslo: è il giorno della 50 km a tecnica libera mass start

