LIVE Sci alpino, Team Event Are 2018 in DIRETTA: Svizzera e Svezia favorite, l’Italia contro una tradizione negativa

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event delle Finali della Coppa del Mondo di Are. È la gara a squadre, che poche settimane fa a PyeongChang ha assegnato per la prima volta una medaglia olimpica. La squadra favorita è proprio quella che ha vinto in Corea, la Svizzera. Il team elvetico, però, comincerà la propria avventura con la Svezia, altra candidata alla vittoria (lo scorso anno vinse ad Aspen) in uno scontro tra brividi. Anche l’Austria è tra le contendenti al trionfo, in un tabellone equilibrato che comprende solo otto nazioni. Tra queste anche l’Italia, da sempre a fasi alterne in questa disciplina, che aprirà contro la Germania: gli azzurri sono stati eliminati ai quarti a PyeongChang ma in Coppa del Mondo un anno fa furono quarti. L’obiettivo è quantomeno ripetersi.

Il Team Event comincerà alle 16.00: noi seguiremo tutto in tempo reale, discesa dopo discesa, turno dopo turno, fino alla finale. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport del Team Event di Are!

Il tabellone del Team Event













