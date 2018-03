Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Are 2018: il tabellone del Team Event. Programma, orari e tv

Alle Finali della Coppa del Mondo di Are è tempo del Team Event, la gara a squadre. Spesso snobbata dai migliori atleti, è un evento su cui invece la FIS punta decisamente forte. Quest’anno, infatti, questo format ha debuttato anche alle Olimpiadi Invernali, con il trionfo andato alla Svizzera, in finale contro l’Austria. La squadra elvetica è anche oggi la favorita principale, anche se la concorrenza è forte.

L’Italia vuole fare la sua parte. Gli azzurri non hanno una tradizione molto favorevole, ma un anno fa, ad Aspen, si piazzarono al quarto posto. L’obiettivo è quantomeno quello di replicare il risultato di dodici mesi fa. Toccherà a Marta Bassino, Chiara Costazza, Irene Curtoni, Stefano Gross, Riccardo Tonetti e Alex Vinatzer provarci. Solo in quattro saranno schierati (verosimilmente Costazza, Curtoni, Tonetti e Vinatzer, ovvero gli stessi quattro di PyeongChang): il format prevede infatti quattro run, due femminili e due maschili, che premieranno la squadra che ne vincerà di più (o, in caso di parità, che avrà fatto il tempo combinato più basso, dato dalla somma del miglior crono maschile e del migliore femminile).

Otto le nazioni partecipanti, stabilite in base al ranking per Nazioni. È l’Austria la testa di serie numero 1, favorita d’obbligo nell’accoppiamento di quarti contro la Slovenia. Il discorso cambierà certamente in semifinale, dove ci sarà una tra Norvegia e Francia. Nella parte bassa del tabellone, invece, la favorita è la Svizzera, numero 2 del seeding: gli elvetici non sono stati fortunati, perché avranno un esordio non facile con la Svezia. A completare questa porzione c’è l’Italia, che da testa di serie numero 3 comincerà con la Germania: aldilà della presenza dello specialista Linus Strasser, lo scontro è davvero tutt’altro che impossibile per gli azzurri.

Il tabellone

QUARTI DI FINALE

1) Austria – Slovenia

2) Norvegia – Francia

3) Italia – Germania

4) Svizzera – Svezia

SEMIFINALI

A) vincente 1 – vincente 2

B) vincente 3 – vincente 4

FINALE

vincente A – vincente B

Il programma

Venerdì 16 marzo

ore 16.00 Team Event













Foto: Fisi-Pentaphoto