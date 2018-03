LIVE Lazio-Dinamo Kiev, Europa League 2018 in DIRETTA: Immobile e compagni, serve una vittoria per avvicinare i quarti

Buonasera e benvenuti alla Diretta LIVE della partita Lazio-Dinamo Kiev, valida per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League di calcio, che andrà in scena questa sera alle 21.05 allo stadio Olimpico di Roma.

I due precedenti tra Dinamo e Lazio risalgono alle due sfide della fase a gironi della Champions League 1999/2000, quando, a cavallo tra vecchio e nuovo millennio, i capitolini si imposero dapprima tra le mura amiche per 2-1, e poi per 1-0 in trasferta, anche se poi entrambe le formazioni passarono alla fase successiva. Curiosamente, all’epoca, tra i biancocelesti, militava l’attuale tecnico Simone Inzaghi.

Il nostro live inizierà non appena si conosceranno le formazioni ufficiali, mentre i calciatori scenderanno in campo alle 21.05. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Gianfranco Carozza)













