Sledge hockey, Paralimpiadi PyeongChang 2018 – USA favoriti, il Canada ci prova. Italia ousider di lusso

Lo sledge hockey sarà uno dei due sport di squadra presenti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Otto formazioni si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie: nella Pool A si sfideranno Canada, Italia, Norvegia e Svezia mentre nella Pool B spazio a USA, Corea del Sud, Giappone e Rep. Ceca. Le prime due squadre di ogni girone si qualificheranno alle semifinali che definiranno la composizione del podio.

Gli USA sono i grandi favoriti della vigilia. I Campioni Olimpici e del Mondo sembrano davvero imbattibili ma dovranno comunque prestare molta attenzione alle rivali a cominciare dal Canada che hanno sconfitto durante l’ultima finale iridata. I rappresentanti della Foglia d’Acero proverà a fare meglio del bronzo ottenuto a Sochi 2014. La Norvegia e la Corea del Sud sono le altre due big: gli scandinavi, quarti ai Mondiali e alle Olimpiadi, cercano di salire l’ultimo gradino mentre i padroni di casa sono forti del bronzo iridato e di fronte al proprio pubblico proveranno a fare saltare il banco.

L‘Italia è l’annunciata outsider della vigilia. Gli azzurri, dopo la medaglia conquistato agli Europei 2016 e il quinto posto dei Mondiali, proveranno a sorprendere sul ghiaccio di PyeongChang e hanno tutte le carte in regola. Tutto si giocherà all’esordio contro la Norvegia perché battere il Canada sarebbe davvero un’impresa. Ricordiamo che è assente la Russia Campionessa d’Europa in carica: il Comitato Paralimpico non ha dato il via libera per le note vicende di doping.