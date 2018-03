Calcio, Europa League 2018: Lazio-Dinamo Kiev 2-2 nell’andata degli ottavi di finale. Servirà l’impresa in trasferta

Lazio e Dinamo Kiev impattano per 2-2 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio e rimandano ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, che si giocherà tra sette giorni in Ucraina. Vantaggio ospite con Tsygankov al 52′, pari di Immobile al 54′, poi Anderson firma il sorpasso al 62′. Pari definitivo di Moraes, entrato da poco, al 79′. Rimpianti per un palo di Immobile nel corso del quinto minuto di recupero.

Nel primo tempo il gioco latita e le occasioni sono sporadiche, seppur tutte a firma Lazio. Al 13′ Anderson gira al volo dall’interno dell’area di rigore ma non trova lo specchio, poi al 25′ Burda anticipa Immobile ad un passo dalla porta. Alla mezz’ora ci prova Milinkovic Savic, ma non centra il bersaglio: sono queste le uniche emozioni di un avaro primo tempo.

Nella ripresa parte bene la Dinamo ed al 52′ passa con Tsygankov, che di tacco trafigge Strakosha, dopo essere stato libero di stoppare nel cuore dell’area. Pari immediato laziale con Immobile, bravo a sfruttare un ottimo filtrante di Anderson. Il buon momento biancoceleste si concretizza nel sorpasso firmato da Felipe Anderson al 62′: a vestire i panni dell’uomo assist stavolta è Milinkovic Savic. Al 79′ però arriva la beffa: Moraes, da poco in campo, trova una parabola beffarda che supera imparabilmente Strakosha. La beffa più atroce però si concretizza al 95′, quando il colpo di fioretto di Immobile, abile ad infilare la difesa avversaria e superare Boyko, si infrange sul palo.













Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it