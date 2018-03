LIVE Italia-Argentina, amichevole in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma e le probabili formazioni

Oggi venerdì 23 marzo si giocherà Italia-Argentina, grande amichevole internazionale. All’Etihad Stadium di Manchester andrà in scena una grande classica del calcio mondiale: gli azzurri cercheranno di rialzarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e proveranno a sconfiggere la corazzata di Leo Messi e compagni, tra le grandi favorite per la conquista del titolo iridato. L’Italia sarà guidata da Gigi Di Biagio, CT ad interim promosso dalla U21: la nostra Nazionale deve reagire dopo la triste notte di San Siro, c’è bisogno di creare entusiasmo attorno alla squadra e in seno allo spogliatoio.

ITALIA-ARGENTINA: PROBABILI FORMAZIONI

Gigi Di Biagio schiererà il 4-3-3. Tra i pali il grande ritorno di Gigi Buffon, in difesa non ci sarà Chiellini e dunque al centro la coppia composta da Bonucci e Rugani, mentre Florenzi e Spinazzola agiranno sulle fasce. Jorginho in cabina di regia a centrocampista, Verratti mezzala con Parolo preferito a Pellegrini. Tridente offensivo con Candreva, Immobile e Insigne.

L’Argentina punterà soprattutto sull’estro di Messi, sui gol di Higuain e sulla solidità di Di Maria e Lanzini, schierati con il modulo 4-2-3-1. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Argentina.

ARGENTINA (4-2-3-1): Romero; Mercado, Fazio, Otamendi, Tagliafico; Paredes, Biglia; Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain.

ITALIA (4-3-3): Buffon; Florenzi, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Parolo, Jorginho, Verratti; Candreva, Immobile, Insigne.

Italia-Argentina si giocherà venerdì 23 marzo alle ore 20.45. Il match è in programma all’Etihad Stadium di Manchester, casa del City. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.