LIVE Biathlon, Sprint femminile Konthiolahti 2018 in DIRETTA: Domracheva brucia Hildebrand al traguardo. PODIO AZZURRO: Vittozzi terza!!! Wierer con due errori fuori dalla top ten

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint femminile di Kontiolahti valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018, seconda gara della settima tappa del massimo circuito Ibu. Dopo una breve pausa al termine delle Olimpiadi, le migliori biathlete del mondo tornano a sfidarsi in Finlandia, su un circuito impegnativo e che può regalare grande spettacolo. In vista della sprint femminile, che scatterà oggi alle 17.45, c’è attesa per rivedere all’opera le grandi protagoniste di PyeongChang, da Dahlmeier a Kuzmina, da Vitkova a Oeberg, fino ad arrivare alle azzurre Dorothea Wierer, in lotta per un posto sul podio nella coppa del Mondo generale, e una Lisa Vittozzi in crescita, entrambe però uscite senza medaglie individuali dall’appuntamento a Cinque Cerchi. Per l’Italia al via anche Federica Sanfilippo e Nicole Gontier .

OA Sport vi offrirà come di consueto la Diretta LIVE della gara, per non perdersi nessuno dei momenti più importanti: il via alle 17.15, mezz’ora prima dell’inizio della competizione.

19.00: Nessun inserimento nelle prime posizioni con gli ultimi arrivi. Festeggiamo il terzo posto di Vittozzi e vi diamo appuntamento alle gare di domani da Kontiolahti

18.47: Diciottesimo posto per Wierer, più indietro le altre azzurre 43ma Sanfilippo, 45ma Gontier

18.45: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni con le ultime arrivate

18.40: Vittoria per Domracheva, secondo posto per Hildebrand, terzo per Vittozzi, poi Dzhima, Dahlmeier, Vitkova, Semerenko. Giornata negativa in chiave terzo posto di coppa del Mondo per Wierer che arriverà molto indietro

18.33: Due errori per Aymonier che avrebbe potuto lottare per la top ten con lo zero

18.31: tre errori per Gontier al secondo poligono

18.31: Incredibile!!! Hildebrand è crollata negli ultimi 500 metri ed è seconda!!!

18.30: Errore di Hammerschmidt in piedi! Avrebbe potuto lottare per il podio senza errori

18.29: Hildebrand sull’ultima salita mantiene 8″ di vantaggio su Domracheva, Makarainen chiude ottava al traguardo

18.28: Vitkova chiude al quinto posto e questo significa PODIO per l’Italia con Vittozzi!!!

18.26: Vita Semerenko perde tanto e conclude al quinto posto a 21″ da Domracheva. Hildebrand ha perso 3″ da Domracheva all’inizio dell’ultimo giro

18.25: Vitkova si stacca da Vittozzi, che difende il terzo posto

18.23: Hilderband!!!!! Veloce sugli sci, perfetta al poligono, è prima dopo la seconda serie con un vantaggio considerevole: 16″ quando manca solo l’ultimo giro. Podiuo di Vittozzi a rischio con Vitkova che non ha sbagliato in piedi

18.23: Eckhoff al traguardo decima dietro a Wierer

18.22: Makarainen commette un errore al quarto bersaglio e si tira fuori dalla lotta per il podio. Gontier senza errori al primo poligono: 13ma

18.21. Wierer chiude ottava a 53″ da Domracheva

18.21: Oeberg sbaglia ed è fuori gioco

18.20: Kuzmina sbaglia ancora e non è in gioco per le prime posizioni

18.19: Vita Semerenko c’è per il podio. Dopo due poligoni è a 2″ da Vittozzi

18.17: Lisa Vittozzi chiude al secondo posto!!!! Possibile podio per l’azzurra che chiude a 5″5 da Domracheva

18.17: Hildebrand quarta dopo il primo poligono

18.16: Sull’ultima salita Vittozzi a 4″ da Domracheva. Si può inserire al secondo posto. Olsbu due errori a terra

18.15: Dahlmeier chiude a 19″ da Domracheva! E’ seconda e comunque battibile da Vittozzi che sta tenendo il ritmo di Domracheva nell’ultimo giro

18.15: Eckhoff commette tre errori ed è fuori dai giochi

18.14: Domracheva rifila 32″ al traguardo a Dorin, Wierer commette un altro errore in piedi e compromette definitivamente la sua gara, Makarainen commette un errore a terra

18.13: Dahlmeier non tiene alto il ritmo sugli sci nel finale. Oeberg perfetta a terra

18.12: Un errore di Sanfilippo in piedi, Kuzmina pasticcia a terra e commette due errori in apertura

18.10: Nooooooo!!! Errore sul quarto bersaglio per Vittozzi, velocissima a rilasciare i colpi. Ci proverà a resistere al ritorno di Domracheva

18.09: Dorin chiude al primo posto al traguardo con 19″ di vantaggio su Kriuko. Skardino non sbaglia anche al secondo poligono

18.08: Dahlmeier non sbaglia! Chiude con 1 errore e si mette all’inseguimento di Domracheva

18.06: Eckhoff non sbaglia al primo poligono ed è seconda alle spalle di Vittozzi

18.06: Errore di Domracheva sull’ultimo bersaglio in piedi, Wierer a 28″ da Vittozzi

18.06: Un errore di Wierer sul quarto bersaglio. Peccato. Era stata molto veloce

18.05: Wierer entra al primo poligono con un ottimo tempo

18.04: Due errori per Sanfilippo al primo poligono, è 20ma

18.03: Zerooooooo!!! Vittozzi è in testaaaaa!!! 4″ di vantaggio su Domracheva

18.02: POreuss seconda al primo poligono, Skardino quarta. Dorin chiude senza errori anche il secondo poligono

18.01: Braisaz lenta e con due errori al primo poligono

18.00: Un errore per Dahlmeier al primo poligono

18.00: Domracheva non sbaglia e va in testa dopo il primo poligono con 8″ di vantaggio

17.58: Bene Vittozzi in avvio, in testa al km 1.1

17.54: Zero al poligono della francese Dorin ma in testa c’è la giapponese Tachizaki che ha 6″ di vantaggio sulla transalpina. Al km 1.1 Domracheva in testa

17.49: La svizzera Haecki è prima al passaggio al km 1.1

17.45: Partita Tandrevold

17.43: Vento forte sul campo di gara

17.41: Kuzmina cerca punti pesanti anche per portare a casa la coppa di specialità (sprint), dove guida con 223, davanti a Vitkova 177 e Makarainen 172

17.35: Le italiane: Dorothea Wierer partirà con il numero 29, Lisa Vittozzi con il 24, Sanfilippo con il 23, Gontier con il 60

17.30: Kuzmina partirà con il numero 42, Makarainen 45, Domracheva con il 16, Dahlmeier con il 18, Vitkova con il 44

17.25: E’ grande battaglia nella lotta per la coppa del Mondo generale con la finlandese Makarainen che guida la classifica con 15 punti di vantaggio su Kuzmina. Terzo posto per Wierer a 67 punti da Makarainen

17.20: Buonasera agli appassionati di Biathlon! Seconda gara del week end di Kontiolahti: entrano in scena le donne con la sprint, prima sfida femminile dopo i Giochi di PyeongChang

Foto Nicolò Persico