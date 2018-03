LIVE Biathlon, Inseguimenti Tyumen 2018 in DIRETTA: Italia di rimonta, Vittozzi, Wierer, Windisch e Hofer per il colpo

Buongiorno e benvenuti alla Diretta LIVE degli inseguimenti di Tyumen validi per la Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018, penultima prova stagionale prima delle mass start di domani. Il programma si aprirà alle 13.00 con la gara degli uomini: Martin Fourcade, dopo aver vinto la Coppa del Mondo, è il favorito anche per la gara odierna e la coppetta dell’inseguimento. In campo femminile, invece, tutto aperto. Anastasiya Kuzmina è al comando sia nella generale che nella classifica di specialità, ma partirà piuttosto indietro. Kaisa Makarainen, seconda nella sprint, può provare a riaprire definitivamente la contesa per la Sfera di Cristallo assoluta, mentre l’azzurra Dorothea Wierer può provare ad inserirsi nel discorso per la Coppa di specialità con pettorale 7. Buone posizioni di partenza anche per Lisa Vittozzi (quinta) e Lukas Hofer (13esimo). Più indietro Dominik Windisch, 20esimo, mentre Thomas Bormolini scatterà 55esimo.

