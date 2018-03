Basket, EuroCup 2018: Reggio Emilia da sogno! Zenit battuto in gara-3: è semifinale!

Il sogno di Reggio Emilia continua. Gara-3 contro lo Zenit è stata un capolavoro, tattico, di cuore, grinta e sudore. I ragazzi di Max Menetti hanno lasciato tutto sul parquet, resistendo alla corazzata russa e prevalendo in un finale per cuori forti. Il 105-99 finale premia così Reggio, per la prima volta in semifinale di EuroCup.

È stata la partita dei due Wright, Chris e Julian, con 25 e 21 punti rispettivamente. Ma Reggio è la squadra di Amedeo Della Valle, alla fine 20 punti sul tabellino, ma soprattutto autore di due triple fondamentali per spezzare definitivamente l’incontro nel finale. È stata, infine, la festa di un PalaBigi meraviglioso, che ha accompagnato la squadra per tutti e 40 i minuti. Non svegliate i reggiani, il sogno continua: ora in semifinale c’è il Lokomotiv Kuban.

Non è stato certo il match che Menetti si aspettava, perché il ritmo è stato alto sin dall’avvio, fattore che ha senz’altro favorito i russi, cinici nello sfruttare i viaggi in lunetta (20-22). Lo Zenit è, o meglio dire era, uno dei migliori attacchi della competizione ed ha fatto valere tutte le sue armi. Ma Reggio è stata lì, ha accettato un copione che non è stata capace di cambiare, riuscendo a sfruttare i momenti bui degli ospiti. Mettendola sulla lotta e l’intensità. Sono stati questi gli ingredienti che hanno consentito alla Grissin Bon di scappare in doppia cifra nel secondo quarto, con un Jalen Reynolds da 10 punti e 6 rimbalzi all’intervallo (45-40).

Ma lo Zenit non ha mollato di un centimetro, affidandosi agli scatenati Evgeny Voronov e Marko Simonovic, che hanno firmato da soli il sorpasso a inizio ripresa (51-54, con 6-14 nei primi 3′). Reggio ha barcollato, ma si è aggrappata alla difesa e ai punti dei Wright. È stato Chris a scuotere i compagni e i tifosi, cominciando un vero e proprio show, segnando in tutte le salse (25 punti con 9/13 dal campo). Ben presto Julian (21 punti) gli è andato dietro, facendo salire l’intensità sotto canestro, là dove i biancorossi hanno sofferto la fisicità dei russi, chirurgici nello sfruttare i secondi possessi. Il cuore di Reggio ha così avuto la meglio sulla potenza dello Zenit: i padroni di casa hanno ricucito lo strappo, ponendo le basi per la vittoria.

Il 6-0 a inizio quarto periodo griffato Chris Wright ha messo davanti la Grissin Bon e sul più bello è arrivata al’ora di Amedeo Della Valle. In tutti i sensi, visto che l’azzurro ha esultato, dopo due triple dal peso incalcolabile, facendo il gesto dell’orologio. Fino a quel punto silente (era in dubbio alla vigilia per problemi alla schiena), si è fatto vedere quando più contava, per resistere alle spallate di Voronov (23 punti) e Kyle Kuric (19). Il resto lo hanno fatto la sua freddezza ai liberi (10/11). Lo Zenit è stato costretto alla resa. Ora non provate a fermare Reggio Emilia.

Il tabellino

Grissin Bon Reggio Emilia – Zenit San Pietroburgo 105-99 (20-22, 25-18, 25-31, 35-28)

Reggio Emilia: Mussini n.e., J. Wright 21, Candi 2, Della Valle 20, White 9, J. Reynolds 10, Markoishvili 9, C. Wright 25, Cervi 9, Nevels, Llompart, De Vico n.e.

San Pietroburgo: S. Reynolds 4, Karasev n.e., Motovilov n.e., Barinov, Voronov 23, Simonovic 15, Whittington 15, Harper 3, Griffin 11, Kuric 19, Valiev, Gordon 9













