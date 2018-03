LIVE Atletica, Mondiali indoor 2018 in DIRETTA: sabato 3 marzo. Fabrizio Donato tenta l’impresa nel triplo maschile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di atletica leggera. Oggi, sabato 3 marzo, è in programma la terza giornata della rassegna iridata: a Birmingham (Gran Bretagna) si assegnano dieci titoli. Si inizia con il triplo femminile ed il peso maschile, poi sarà la volta del salto con l’asta e del triplo maschili. Da non perdere, tra le altre, le finali dei 60 hs femminili e dei 60 piani maschili.

DIRETTA LIVE dei Mondiali Indoor 2018 di atletica leggera (sabato 3 marzo): Si inizia alle ore 11.00 con le varie batterie e i turni preliminari, poi alle ore 19.00 appuntamento con la sessione serale.

14.25 Vincono gli USA in 3’30″74, seconda la Gran Bretagna, che beffa l’Italia per soli 5 centesimi. Le azzurre dovranno sperare nei tempi di ripescaggio con 3’32″62.

14.20 Le quattro italiane a comporre la staffetta:

1. Raphaela Boaheng LUKUDO

2. Ayomide FOLORUNSO

3. Chiara BAZZONI

4. Maria Enrica SPACCA

14.15 Nella batteria dell’Italia non partirà la Nigeria. Dunque oltre all’Italia ci saranno soltanto Kazakistan, Gran Bretagna e USA. Passano le prime due e le due migliori seconde.

14.10 Alle 14.20 la 4×400 femminile, con l’Italia nella prima serie.

14.08 Record dei campionati! Tommy Walsh, andato a lanciare nell’ultima serie col titolo già in tasca, ha fatto registrare uno strepitoso 22.31 m! Quarta misura indoor di tutti i tempi!

14.04 Completata la quinta serie di lanci, nulla varia in vetta. I migliori quattro vanno all’ultima serie.

13.57 Il tedesco Storl si porta in seconda piazza con la stessa misura: 21.44 m.

13.55 Il ceco Stanek si porta in seconda piazza con 21.44. Walsh è irraggiungibile.

13.50 Completata la terza serie di lanci nel getto del peso. I migliori otto valla alla quarta ed alla quinta serie. Nessuno si avvicina a Tommy Walsh. Alle sue spalle, ad un metro di distanza, si battaglia per l’argento.

13.41 Tommy Walsh centra un altro 22.13 m nel getto del peso eguagliando la misura del primo tentativo!

13.35 Classifica eptathlon alla vigilia dell’ultima prova, quella dei 1000 metri, che si terrà in serata:

1 Kevin MAYER FRA 5471

2 Damian WARNER CAN 5437

3 Kai KAZMIREK GER 5388

4 Maicel UIBO EST 5375

5 Zachery ZIEMEK USA 5193

6 Eelco SINTNICOLAAS NED 5188

7 Dominik DISTELBERGER AUT 5051

8 Ruben GADO FRA 5041

9 Jan DOLEŽAL CZE 4988

13.33 Risultati asta eptathlon:

1 Eelco SINTNICOLAAS NED 5.30 – 1004 punti

2 Maicel UIBO EST 5.30 PB – 1004 punti

3 Kai KAZMIREK GER 5.20 PB – 972 punti

13.27 Il podio del triplo donne:

1 Yulimar ROJAS VEN 14.63 (WL)

2 Kimberly WILLIAMS JAM 14.48 (PB)

3 Ana PELETEIRO ESP 14.40 (PB)

13.20 Che gara nel triplo! La venezuelana Rojas nella quinta serie trova un balzo da 14.63 m, che è la miglior prestazione mondiale stagionale.

13.15 Ana Peleteiro! L’iberica stampa 14.40 e si porta in seconda piazza nel triplo. Ora la quinta serie, poi le prime quattro saranno impegnate nell’ultimo salto.

13.13 Nell’alto dell’eptathlon avanza anche l’olandese Sintnicolaas, che salta 5.20 m al secondo tentativo. Dunque in tre vanno a 5.30.

13.09 Il neozelandese Tommy Walsh stampa il record continentale indoor con 22.13 m nel primo lancio della finale del peso maschile e prenota il terzo titolo mondiale consecutivo tra indoor ed aperto.

13.03 Soltato l’estone Uibo ed il tedesco Kazmirek superano 5.20 m alla prima occasione nell’asta dell’eptathlon.

13.01 All’ultimo respiro! L’iberica Ana Peleteiro salta 14.18 e non solo rientra tra le prime otto che si giocheranno i prossimi due salti, ma sale addirittura sul podio virtuale!

13.00 Stratosferica Kimberly Williams nel triplo femminile! Ritocca ancora il proprio personale saltando 14.48 m!

12.57 In partenza anche il peso maschile, con 16 finalisti, ma non vi sono azzurri in gara.

12.53 Tutti e quattro saltano la misura al primo tentativo! Si passa rapidamente a 5.20 m.

12.48 Esce di scena Warner: restano in sei in gara. Il francese Mayer e l’olandese Sintnicolaas passano 5.10, misura che sarà affrontata da soli 4 eptatleti.

12.43 Sono ancora sette gli eptatleti in gara: in sei superano la misura al primo tentativo. Non ce la fa il canadese Damian Warner, che già saltando 4.90 ha messo a segno il proprio primato personale.

12.38 Nell’asta si passa a 5.00 m. Finalmente gli ultimi eptatleti entrano in gara.

12.35 La giamaicana Kimberly Williams fa segnare il personale nel triplo femminile con 14.41 m.

12.31 Procede a rilento la finale del triplo femminile: sono ben 17 le finaliste.

12.26 Fuori nell’asta dell’eptathlon il ceco Dolezal. In tre saltano 4.80, l’estone Uibo entra in gara a 4.90 m, gli alyìtri quattro a 5.00 m.

12.22 Nulla cambia al momento in vetta al triplo femminile.

12.18 Nell’asta dell’eptathlon siamo a 4.80. Ancora nessun errore, sono rimasti in nove i pretendenti al podio.

12.15 Nel triplo femminile la giamaicana Williams spodesta la venezuelana Rojas con 14.37, personale stagionale.

12.10 Avanti per ripescaggio nei 60 metri piani il britannico Robertson, l’iberico Rodriguez ed il qatariota Ogunode.

11.55: Lo statunitense Baker si aggiudica l’ultima batteria dei 60 con 6″57, davanti al saudita Mohammed e a De Grace delle Mauritius

11.49: L’ivoriano Meitè vince la sesta batteria in 6″63 fdavanti al polacco Olzewski e al giamaicano Clarke

11.41: Il britannico Ujah vince la quinta batteria con 6″59 davanti all’ivoriano Cissè e al ghanese Safo-Antwi

11.35: Il turco Barnes vince la quarta batteria dei 60 uomini con 6″58, secondo il cinese Xie, terzo il tedesco Pohl

11.27: Lo slovacco Volko chiude al primo posto la terza batteria dei 60 con 6″66 davanti all’ungherese Taftian e al ceco Zalesky

11.22: La seconda batteria dei 60 va al cinese Su con 6″59 davanti a Fraser (Bah e Roach (Jam)

11.17: Lo statunitense Coleman vince la prima batteria dei 60 uomini davanti a Rose (Swe) e Collins (Skn)

11.10: Il canadese Warner vince la gara dei 60 ostacoli dell’Heptathlon con 7″67, secondo Mayer con 7″83, terzo Kazmirek. Dopo questa gara in testa alla classifica Mayer, poi Warner e Kazmirek

11.00: Buona giornata agli appassionati di atletica leggera. Prende il via la terza giornata di gare ai Mondiali di Birmingham