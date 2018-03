Lazio-Salisburgo, quando si gioca? Date, programma, orari e tv dei quarti di finale di Europa League. Le sfide di andata e ritorno

Una sfida davvero interessante, un sorteggio che può essere ritenuto assolutamente positivo: la Lazio affronterà nei quarti di finale di Europa League il Salisburgo. Davvero eccellente il cammino della squadra di Simone Inzaghi fino ad ora: i biancocelesti hanno dominato il girone e si sono sbarazzati di Steaua Bucarest e Dinamo Kiev tra sedicesimi ed ottavi. Si può sognare in grande, visto anche la sorte piuttosto benevola. Da tenere d’occhio per Immobile e compagni ci sarà comunque la compagine austriaca, davvero molto giovane e spregiudicata: un pericolo di sicuro. Andata in casa, ritorno in trasferta: andiamo a vedere il programma completo.

Quarti di finale Europa League 2018

Andata, giovedì 5 aprile

Lazio-Salisburgo

Ritorno, giovedì 12 aprile

Salisburgo-Lazio

Diretta TV su Sky Sport 1 e TV8













Foto: Twitter Lazio