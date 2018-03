Lazio-Dinamo Kiev, come vederla gratis in tv? Gli ottavi di Europa League in diretta su TV8

Ottavi di finale di Europa League. La Lazio affronta la Dinamo Kiev nella gara di andata allo Stadio Olimpico. Sarà una sfida importante per sfruttare il fattore casalingo nella prima partita e indirizzare già il doppio confronto. I biancocelesti hanno le carte in regola per farlo, ma dovranno fare attenzione, perché gli ucraini hanno chiuso la fase a gironi con il terzo miglior attacco (15 gol).

La partita potrà essere seguita anche in chiaro. Non sarà solo Sky, infatti, a trasmettere il match sui canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, ma anche il canale del digitale terrestre TV8.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di Lazio-Dinamo Kiev.

Il programma

Giovedì 8 marzo

ore 21.05 Lazio-Dinamo Kiev













Foto: Gianfranco Carozza