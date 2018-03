Karate, Premier League 2018: kata tinto d’azzurro a Rotterdam! Italia maschile in trionfo, terzo posto per Luca Maresca

Un trio spettacolare colora Rotterdam d’azzurro. Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia hanno conquistato la vittoria nella gara a squadre del kata, valida per la terza tappa della Premier League 2018 di karate. Gli azzurri hanno letteralmente dominato la sfida con l’Iran, sconfitto 5-0 nella finale, che ha coronato un percorso avviato superando 3-2 al primo turno un altro team iraniano, per poi battere 4-1 la Croazia e la Turchia e strappare il pass per l’ultimo atto del torneo.

Niente da fare, invece, per la squadra composta da Manuel Pe, Gabriele Petroni e Franco Sacristani che, pur avendo ceduto al primo turno contro l’Iran, aveva goduto della possibilità di disputare la finale per il terzo posto contro il Montenegro, ma non è riuscita a portare a casa un podio che avrebbe arricchito il bottino italiano in terra olandese.

Bottino impreziosito, invece, dal terzo posto di uno splendido Luca Maresca, che nella categoria -67 kg del kumite si è messo in mostra al punto da prendersi la scena con una prestazione sensazionale, che lo consacra nuovamente tra i big del movimento italiano. Maresca ha sconfitto 3-0 il brasiliano Vinicius Figueira in una finale senza storia per il terzo posto, dopo aver battuto in precedenza il tedesco Patrick Urban nella pool ripescaggio. Maresca ha superato in successione lo statunitense Brian Ramrup (1-0), il georgiano Irakli Tkebuchava (7-0) e il francese Steven Da Costa (5-0), arrendendosi ai quarti contro il turco Burak Uygur, prima di riprendere il cammino con due vittorie che gli sono valse il podio.

Si chiude così con una vittoria e un terzo posto l’avventura dell’Italia a Rotterdam, un percorso tutto sommato positivo, anche se condizionato dalle sconfitte premature delle punte del movimento italiano, Luigi Busà e Sara Cardin, costrette stavolta a restare fuori dal podio.













