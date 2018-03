Juventus-Real Madrid, le date. Gli orari e come vedere in tv i quarti di Champions League. Il programma completo

Martedì 3 aprile alle ore 20.45 la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino per sfidare il Real Madrid, nel match d’andata dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri, in vetta alla graduatoria di Serie A, si apprestano ad affrontare i campioni in carica per una grande rivincita dopo la finale di Cardiff. Nell’atto conclusivo dell’anno scorso, infatti, le Merengues si imposero nettamente 4-1, dominando la scena nel secondo tempo, con Cristiano Ronaldo (doppietta) grande protagonista, e conquistando per la 12esima volta nella loro storia la “Coppa dalle grandi orecchie”.

Gli uomini di Massimiliano Allegri, dunque, cercheranno di sfruttare il fattore campo ed ottenere un risultato positivo in modo da presentarsi nella partita di ritorno, al Santiago Bernabeu (mercoledì 11 aprile), nelle migliori condizioni. Come al solito, la Vecchia Signora farà leva sulla solidità difensiva. Grazie all’inserimento di un uomo in più in mezzo al campo (Matuidi) gli juventini sono stati quasi imperforabili in campionato. Lo stesso andamento andrà riconfermato contro i Blancos anche se non sarà certo facile disinnescare Cr7 e compagni.

Di seguito le date, il programma dettagliato, il calendario completo e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, quarto di finale della Champions League 2018 di calcio. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Nelle prossime settimane sapremo se sarà prevista anche la diretta in chiaro su Canale 5.

MARTEDI’ 3 APRILE – ANDATA:

20.45 Juventus-Real Madrid

MERCOLEDI’ 11 APRILE – RITORNO:

20.45 Real Madrid-Juventus













Foto: pagina facebook Juventus