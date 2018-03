Judo, PanAmerican Open 2018: poker di ori per il Brasile a Buenos Aires

Il PanAmerican Open di judo 2018 ha fatto tappa in questo fine settimana a Buenos Aires. Nella capitale argentina, però, sono stati i grandi rivali del Brasile a trionfare, con quattro medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo: a salire sul gradino più alto del podio per i colori verdeoro sono stati Diego Santos (66 kg), Marcelo Contini (73 kg), Barbara Timo (70 kg) e Rochele Nunes (+78 kg). L’Ecuador ha terminato in seconda posizione con tre titoli, mentre i padroni di casa dell’Argentina si sono accontentati di due ori.

RISULTATI

UOMINI

-60 kg

1. PRECIADO, Lenin (ECU)

2. VERA, Hugo (CHI)

3. CALLE, Dilmer (PER)

3. MOROCHO, Steven (ECU)

5. GALVAN, Jose Luis (ARG)

5. MALDONADO, Carlos (ARG)

7. GONZALEZ, Julian (ARG)

7. PARDO, Leandro (ARG)

-66 kg

1. SANTOS, Diego (BRA)

2. CASTILLO, Nabor (MEX)

3. PEREZ, Sebastian (CHI)

3. VALDERRAMA, Ricardo (VEN)

5. EL IDRISSI, Alaa (USA)

5. TAMASHIRO, Minoru (ARG)

7. AMBROSIO, Lucas (ARG)

7. GUALCO, Santiago (ARG)

-73 kg

1. CONTINI, Marcelo (BRA)

2. WONG, Alonso (PER)

3. ARAUJO, Eduardo (MEX)

3. MATTEY, Sergio (VEN)

5. CLARA, Alejandro (ARG)

5. PASKE, Alex (GBR)

7. DE LUCIA, Facundo (ARG)

7. GALEANO, Francisco (ARG)

-81 kg

1. MARINEAU, Alex (CAN)

2. KHALATIAN, Armann (FRA)

3. RAMOS, Edu Lowgan (BRA)

3. VEGA, Luis (ARG)

5. AYALA, Samuel (MEX)

5. PENA, Noel (VEN)

7. BERLINER, Kell (USA)

7. GUILHEIRO, Leandro (BRA)

-90 kg

1. ELIAS, Nacif (LBN)

2. YAMAMOTO SERVAN, Daryl (PER)

3. GALARRETA VILLAR, Yuta (PER)

3. LUCENTI, Emmanuel (ARG)

5. OCHOA, Victor (MEX)

5. PENA, Anthony (VEN)

7. ROMO, Rafael (CHI)

7. SPIKERMANN, Tomas (ARG)

-100 kg

1. CARDENAS, Isao (MEX)

2. SMITH III, L.A. (USA)

3. KEEVE, Nathaniel (USA)

3. OLVEIRA, Martin (ARG)

5. ALARCON, Oscar (CHI)

5. BENTO, Casimiro (ANG)

7. APRAHAMIAN, Pablo (URU)

7. MACAZAGA, Juan (ARG)

+100 kg

1. FIGUEROA, Freddy (ECU)

2. SOLIS, Francisco (CHI)

3. BOLOGNESI, Julian (ARG)

3. CAMPOS, Hector (ARG)

5. MBAYE, Ngagne (ARG)

5. RIOS, Angel (ARG)

7. CARRO SZEWCZUK, Ariel (ARG)

DONNE

-48 kg

1. PERAFAN, Keisy (ARG)

2. CANO, Lesly (PER)

3. COSTA, Lorrayna (POR)

3. VARGAS LEY, Mary Dee (CHI)

5. MARCELLET, Camila (ARG)

5. SUZUKI, Anne (USA)

-52 kg

1. HERATE, Cecile (FRA)

2. ELIZECHE, Ayelen (ARG)

3. GAGARINA, Olga (RUS)

3. GONZALEZ, Oritia (ARG)

5. GAMARRA CARBAJAL, Brillith (PER)

5. LEGUIZAMON, Rocio (ARG)

7. ABUAN, Alaine (USA)

7. GONZALEZ, Judith (CHI)

-57 kg

1. CARDOZO MADAF, Abi Betsabe (ARG)

2. FULGENTES, Amelia (USA)

3. HERNANDEZ, Micaela (CHI)

4. GOMEZ, Brisa (ARG)

-63 kg

1. GARCIA, Estefania (ECU)

2. DUTRA, Amanda (BRA)

3. BARRIOS, Anriquelis (VEN)

3. LAFFEUILLADE, Gimena (ARG)

5. DE LUCIA, Agustina (ARG)

5. TITTARELLI, Belen (ARG)

7. CELLERINO, Sol (ARG)

7. DAVID, Cergia (HON)

-70 kg

1. TIMO, Barbara (BRA)

2. OLIVEIRA, Amanda (BRA)

3. HOFMAN, Urszula (POL)

3. MILOVZOROVA, Alexandra (RUS)

5. FIGUEROA AQUINO, Camila (PER)

5. SANTO, Dunia (HON)

7. SANCHEZ DE BOCK, Sabrina (ARG)

7. STOUT, Nicole (USA)

-78 kg

1. LEON, Karen (VEN)

2. CHALA, Vanessa (ECU)

3. CANTERO, Lucia (ARG)

3. SOARES, Samanta (BRA)

5. DUREAU, Vanessa (FRA)

5. USNAYO, Jacqueline (CHI)

+78 kg

1. NUNES, Rochele (BRA)

2. VIVEROS, Marlin (ECU)

3. ALVAREZ, Graciela (ARG)

3. SILVA, Istelina (BRA)

5. BREDESTON, Amanda (ARG)

5. DA CUNHA, Samantha (ARG)

MEDAGLIERE

Nation 1 st place 2 nd place 3 rd place 5 th place 7 th place 1. Brazil (BRA) 4 2 3 0 1 2. Ecuador (ECU) 3 2 1 0 0 3. Argentina (ARG) 2 1 9 13 11 4. Mexico (MEX) 1 1 1 2 0 5. France (FRA) 1 1 0 1 0 6. Venezuela (VEN) 1 0 3 2 0 7. Canada (CAN) 1 0 0 0 0 7. Lebanon (LBN) 1 0 0 0 0 9. Peru (PER) 0 3 2 2 0 10. Chile (CHI) 0 2 3 2 2 11. United States of America (USA) 0 2 1 2 3 12. Russia (RUS) 0 0 2 0 0 13. Poland (POL) 0 0 1 0 0 13. Portugal (POR) 0 0 1 0 0

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: ISU Figure Skating