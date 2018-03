Judo, PanAmerican Open 2018: l’Ecuador batte il Brasile a Santiago del Cile

Santiago del Cile ha ospitato nel fine settimana il torneo valido come PanAmerican Open 2018, che ha visto principalmente la partecipazione delle nazionali del continente americano. La due giorni di combattimenti si è risolta in favore dell’Ecuador, che ha conquistato tre ori, due argenti ed un bronzo, con Lenín Preciado (60 kg), Freddy Figueroa (+100 kg) ed Estefania García (63 kg) che si sono issati sul gradino più alto del podio. Tre ori e sette medaglie, invece, per il Brasile, che però chiude al secondo posto avendo conquistato un argento in meno: a firmare i successi verdeoro sono stati Diego Santos (66 kg), Laislane Rocha (78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).

RISULTATI

UOMINI

-60 kg

1. PRECIADO, Lenin (ECU)

2. MOROCHO, Esteven (ECU)

3. CALLE, Dilmer (PER)

3. VERA, Hugo (CHI)

5. CHAVEZ, Kobe (CHI)

5. PARDO, Leandro (ARG)

7. GALAZ, Daniel (CHI)

7. PARRA, Bastian (CHI)

-66 kg

1. SANTOS, Diego (BRA)

2. POSTIGOS, Juan (PER)

3. CHANDLER, Cole (USA)

3. PEREZ, Juan (CHI)

5. EL IDRISSI, Alaa (USA)

5. TAMASHIRO, Minoru (ARG)

7. CHAMBAS, Philippe (CHI)

7. GONZALEZ, Jorge (COL)

-73 kg

1. WONG, Alonso (PER)

2. CLARA, Alejandro (ARG)

3. GALEANO, Francisco (ARG)

3. NAVARRO, Leider (COL)

5. LAFON, Gaston (PYF)

5. TACHINAMI, Yu (JPN)

7. PASKE, Alex (GBR)

7. SAN MARTIN, Juan Pablo (CHI)

-81 kg

1. MARINEAU, Alex (CAN)

2. VEGA, Luis (ARG)

3. GUILHEIRO, Leandro (BRA)

3. SCHIMIDT, Guilherme (BRA)

5. AGHAKHANI, Harmik (USA)

5. ANGELES SOTELO, Luis (PER)

7. NEYOLOV, Danil (CAN)

-90 kg

1. ELIAS, Nacif (LBN)

2. SPIKERMANN, Tomas (ARG)

3. COTE, Maxim (CAN)

3. ROMO, Rafael (CHI)

5. GONZALEZ, Diego (CHI)

5. LOMBARDO, Leonardo (URU)

7. MOULTON, Christopher (USA)

-100 kg

1. SMITH III, L.a. (USA)

2. SORA, Jinnosuke (JPN)

3. ALVARADO, Frank (PER)

3. KEEVE, Nathaniel (USA)

5. APRAHAMIAN, Pablo (URU)

5. HERNANDEZ, Bryan (CHI)

7. ALARCON, Oscar (CHI)

+100 kg

1. FIGUEROA, Freddy (ECU)

2. HASEGAWA, Koki (JPN)

3. SOLIS, Francisco (CHI)

4. PARRA, Luis Alejandro (CHI)

DONNE

-48 kg

1. PERAFAN, Keisy (ARG)

2. VARGAS LEY, Mary Dee (CHI)

3. LASSO, Erika (COL)

3. SUZUKI, Anne (USA)

5. CARRASCO, Javiera (CHI)

5. MONTANO, Loreto (CHI)

-52 kg

1. GAMARRA CARBAJAL, Brillith (PER)

2. GONZALEZ, Oritia (ARG)

3. ELIZECHE, Ayelen (ARG)

3. GONZALEZ, Judith (CHI)

5. DHAMI, Maria (USA)

5. VERA, Nicol (CHI)

7. CORTEZ, Valentina (CHI)

7. ROJAS, Fabiola (CHI)

-57 kg

1. FULGENTES, Amelia (USA)

2. CARDOZO MADAF, Abi Betsabe (ARG)

3. CORNEJO, Karen (PER)

3. COSTA, Luana (BRA)

5. HERNANDEZ, Micaela (CHI)

5. MUNOZ, Sasha (CHI)

7. ALAMOS, Francesca (CHI)

7. ASTUDILLO, Yeamilet (CHI)

-63 kg

1. GARCIA, Estefania (ECU)

2. MORAES, Gabriella (BRA)

3. GALLES, Alisha (USA)

3. LAFFEUILLADE, Gimena (ARG)

5. AGUILAR, Anette (BOL)

5. BARRA, Kacidy (CHI)

-70 kg

1. QUEVEDO, Allyson (CHI)

2. FIGUEROA, Mackarenna (CHI)

-78 kg

1. ROCHA, Laislaine (BRA)

2. CHALA, Vanessa (ECU)

3. CANTERO, Lucia (ARG)

4. USNAYO, Jacqueline (CHI)

+78 kg

1. NUNES, Rochele (BRA)

2. WILLIAMS, Mackenzie (USA)

3. VIVEROS, Marlin (ECU)

4. FUENTEALBA, Josefina (CHI)

MEDAGLIERE

Nation 1 st place 2 nd place 3 rd place 5 th place 7 th place 1. Ecuador (ECU) 3 2 1 0 0 2. Brazil (BRA) 3 1 3 0 0 3. United States of America (USA) 2 1 4 3 1 4. Peru (PER) 2 1 3 1 0 5. Argentina (ARG) 1 5 4 2 0 6. Chile (CHI) 1 2 5 12 9 7. Canada (CAN) 1 0 1 0 1 8. Lebanon (LBN) 1 0 0 0 0 9. Japan (JPN) 0 2 0 1 0 10. Colombia (COL) 0 0 2 0 1

giulio.chinappi@oasport.it













Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter