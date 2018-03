Judo, PanAmerican Open 2018: il Brasile conquista Lima con quattro ori e dodici medaglie

Lima, capitale del Perù, ha ospitato una nuova tappa del Panamerican Open di judo 2018. A dominare il torneo sono stati i judoka brasiliani, che hanno conquistato ben dodici medaglie, di cui quattro d’oro, firmate da Agner Quintanilha (+100 kg), Gabriela Chibana (48 kg), Yasmin Lima (52 kg) e Rochele Nunes (+78 kg). Secondo posto per Cuba, che ha issato sul gradino più alto del podio Osniel Solís (66 kg), Maylín Del Toro Carvajal (63 kg) ed Olga Masferrer (70 kg), mentre la Francia ha vinto due ori con Richard Vergnes (60 kg) ed Armann Khalatian (81 kg).

RISULTATI

UOMINI

-60 kg

1. VERGNES, Richard (FRA)

2. PRECIADO, Lenin (ECU)

3. RAMIREZ, Elmert (DOM)

3. TORRES MARIMON, Yandry (CUB)

5. MOROCHO, Steven (ECU)

5. TORRES, Renan (BRA)

7. CALLE, Dilmer (PER)

7. ROJAS, Johan (COL)

-66 kg

1. SOLIS, Osniel (CUB)

2. CASTILLO, Nabor (MEX)

3. MATEO, Wander (DOM)

3. POSTIGOS, Juan (PER)

5. MARCELINO, Michael (BRA)

5. SANTOS, Diego (BRA)

7. BESERRA LOIOLA, Luciano (BRA)

7. JUTEAU, Gabriel (CAN)

-73 kg

1. WONG, Alonso (PER)

2. N ZINGO, Samuel (FRA)

3. ESTRADA, Magdiel (CUB)

3. NAVARRO, Leider (COL)

5. ARAUJO, Eduardo (MEX)

5. LA ROCCA, Julien (FRA)

7. METELLUS, Philippe Abel (HAI)

7. PASKE, Alex (GBR)

-81 kg

1. KHALATIAN, Armann (FRA)

2. CHILARD, Nicolas (FRA)

3. PINHO, Tiago (BRA)

3. RAMOS, Edu Lowgan (BRA)

5. GUZMAN LARA, Eduardo Manuel (DOM)

5. MARINEAU, Alex (CAN)

7. AYALA, Samuel (MEX)

7. NEYOLOV, Danil (CAN)

-90 kg

1. FLORENTINO, Robert (DOM)

2. GALARRETA VILLAR, Yuta (PER)

3. OCHOA, Victor (MEX)

3. RODRIGUES, Tiago (POR)

5. ROMO, Rafael (CHI)

5. YAMAMOTO SERVAN, Daryl Fabian (PER)

7. KOCH, Matthew (USA)

7. MOULTON, Christopher (USA)

-100 kg

1. SMITH III, L.a. (USA)

2. KEEVE, Nathaniel (USA)

3. GONCALVES, Leonardo (BRA)

3. MEDINA, Lewis (DOM)

5. APRAHAMIAN, Pablo (URU)

5. NOVA ALCANTARA, Jose (DOM)

7. ALVARADO, Frank (PER)

7. VIDAL SOLANO, Kevin (PER)

+100 kg

1. QUINTANILHA, Agner (BRA)

2. SOLIS, Francisco (CHI)

3. FIGUEROA, Freddy (ECU)

4. FERRER, Rafael (PUR)

DONNE

-48 kg

1. CHIBANA, Gabriela (BRA)

2. WHITE, Ashlyn (USA)

3. CANO, Lesly (PER)

3. PERAFAN, Keisy (ARG)

5. COSTA, Lorrayna (POR)

5. VARGAS LEY, Mary Dee (CHI)

7. LASSO, Erika (COL)

7. PONCIANO, Yanisleidi (CUB)

-52 kg

1. LIMA, Yasmim (BRA)

2. HERATE, Cecile (FRA)

3. GAMARRA CARBAJAL, Brillith (PER)

3. HERNANDEZ IGLESIAS, Yurisleidy (CUB)

5. ELIZECHE, Ayelen (ARG)

5. GONZALEZ, Judith (CHI)

7. ECHEVARRIA, Francine (PUR)

7. GONZALEZ, Oritia (ARG)

-57 kg

1. CARDOZO MADAF, Abi Betsabe (ARG)

2. FULGENTES, Amelia (USA)

3. EBRAHIM, Shadi (USA)

3. HOLGUIN, Mariah (USA)

5. CORNEJO, Karen (PER)

5. ROSA, Ana (DOM)

7. HERNANDEZ, Micaela (CHI)

-63 kg

1. DEL TORO CARVAJAL, Maylin (CUB)

2. OLIVEIRA, Danielle (BRA)

3. DUTRA, Amanda (BRA)

3. GARCIA, Estefania (ECU)

5. DE SMIDT, Lauren (USA)

5. GALLES, Alisha (USA)

7. LAFFEUILLADE, Gimena (ARG)

7. OTANO PINA, Katherine (DOM)

-70 kg

1. MASFERRER, Olga (CUB)

2. OLIVEIRA, Amanda (BRA)

3. FIGUEROA AQUINO, Camila (PER)

3. HOFMAN, Urszula (POL)

5. QUEVEDO, Allyson (CHI)

5. SANTO, Dunia (HON)

7. BUTLER, Rachael (USA)

-78 kg

1. CHALA, Vanessa (ECU)

2. ROMERO, Santa (CUB)

3. DUREAU, Vanessa (FRA)

3. ROCHA, Laislaine (BRA)

5. O SULLIVAN, Kaelin (USA)

5. PAPADAKIS, Nefeli (USA)

7. CANTERO, Lucia (ARG)

7. USNAYO, Jacqueline (CHI)

+78 kg

1. NUNES, Rochele (BRA)

2. CUTRO-KELLY, Nina (USA)

3. SILVA, Istelina (BRA)

3. VIVEROS, Marlin (ECU)

5. MORILLO, Moira (DOM)

5. WILLIAMS, Mackenzie (USA)

MEDAGLIERE

Nation 1 st place 2 nd place 3 rd place 5 th place 7 th place 1. Brazil (BRA) 4 2 6 3 1 2. Cuba (CUB) 3 1 3 0 1 3. France (FRA) 2 3 1 1 0 4. United States of America (USA) 1 4 2 5 3 5. Peru (PER) 1 1 4 2 3 6. Ecuador (ECU) 1 1 3 1 0 7. Dominican Republic (DOM) 1 0 3 4 1 8. Argentina (ARG) 1 0 1 1 3 9. Mexico (MEX) 0 1 1 1 1 10. Chile (CHI) 0 1 0 4 2 11. Portugal (POR) 0 0 1 1 0 12. Colombia (COL) 0 0 1 0 2 13. Poland (POL) 0 0 1 0 0

