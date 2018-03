Judo, European Open 2018: Elisa Marchiò conquista la medaglia di bronzo a Varsavia

Si è concluso domenica l’European Open di Varsavia 2018, competizione che quest’anno ha visto impegnate le sette categorie di peso femminile.

A regalare l’unica medaglia del torneo polacco all’Italia è stata la venticinquenne Elisa Marchiò, che ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria +78 kg. L’azzurra ha sconfitto per ippon la padrona di casa Julia Świątkiewicz e la ceca Markéta Paulusová, venendo poi sconfitta in semifinale dall’ungherese Mercedesz Szigetvári, capace di realizzare un waza-ari ed un ippon. Marchiò è comunque riuscita ad agguantare il bronzo costringendo ai tre shido al golden score la georgiana Sophio Somkhishvili, mentre la magiara è stata sconfitta in finale dall’ucraina Anastasiia Sapsai per ippon. L’altro bronzo è finito al collo dell’algerina Sonia Asselah.

Podio solo sfiorato, invece, per le azzurre della categoria 78 kg. Melora Rosetta ha infatti chiuso quinta dopo essere stata sconfitta per ippon dalla belga Sophie Berger, così come Lucia Tangorre, che ha accumulato rapidamente tre penalità nel match contro la francese Stessie Bastareaud. La tedesca Maike Ziech, che aveva battuto Tangorre ai quarti e Rosetta in semifinale, è andata a conquistare la medaglia d’oro con un ippon sulla padrona di casa Paula Kulaga.

Infine, nella categoria 70 kg l’austriaca Michaela Polleres si è imposta per ippon sull’olandese Hilde Jager, con le medaglie di bronzo finite alla polacca Daria Pogorzelec ed alla belga Gabriella Willems.

RISULTATI

-70 kg

1. POLLERES, Michaela (AUT)

2. JAGER, Hilde (NED)

3. POGORZELEC, Daria (POL)

3. WILLEMS, Gabriella (BEL)

5. HELEINE, Melissa (FRA)

5. LICKUN, Sandra (POL)

7. SALYKOVA, Azhar (KAZ)

7. TCHANTURIA, Mariam (GEO)

-78 kg

1. ZIECH, Maike (GER)

2. KULAGA, Paula (POL)

3. BASTAREAUD, Stessie (FRA)

3. BERGER, Sophie (BEL)

5. ROSETTA, Melora (ITA)

5. TANGORRE, Lucia (ITA)

7. MATEJCKOVA, Alice (CZE)

7. OUALLAL, Kaouthar (ALG)

+78 kg

1. SAPSAI, Anastasiia (UKR)

2. SZIGETVARI, Mercedesz (HUN)

3. ASSELAH, Sonia (ALG)

3. MARCHIO, Elisa (ITA)

5. KYRYCHENKO, Vasylyna (UKR)

5. SOMKHISHVILI, Sophio (GEO)

7. PAULUSOVA, Marketa (CZE)

7. ZALECZNA, Anna (POL)

MEDAGLIERE

Nation 1 st place 2 nd place 3 rd place 5 th place 7 th place 1. Poland (POL) 2 3 2 3 1 2. Mongolia (MGL) 1 1 0 0 0 3. Germany (GER) 1 0 1 1 2 4. Austria (AUT) 1 0 1 0 0 5. Ukraine (UKR) 1 0 0 2 1 6. Israel (ISR) 1 0 0 0 1 7. Turkey (TUR) 0 1 2 1 1 8. Netherlands (NED) 0 1 1 0 0 9. Hungary (HUN) 0 1 0 0 1 10. Belgium (BEL) 0 0 3 1 0 11. France (FRA) 0 0 2 1 0 12. Italy (ITA) 0 0 1 3 0 13. Algeria (ALG) 0 0 1 1 3

Foto: EJU