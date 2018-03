Italian Sportraits Awards 2018. OA Sport premia Giorgio Minisini. Canottaggio “pigliatutto”, Federica Pellegrini la “campionessa dei ragazzi”

Arte, tenacia, forza, grazia e determinazione: Giorgio Minisini, campione del mondo di nuoto sincronizzato in coppia con Manila Flamini, rappresenta tutto questo, riassumendo al meglio i valori dell’Italia nelle competizioni sportive internazionali.

Al campione iridato di Budapest è andato il primo premio OA Sport, nell’ambito della sesta edizione dell’Italian Sportrait Awards, premio annuale organizzato da Confsport, che si è tenuto ieri sera al teatro Palladium di Roma, con la presentazione di Cristina Chiuso e Fabio Tavelli.

Il grido di gioia del pubblico al momento dell’annuncio del premio, le parole di Giorgio Minisini, l’abbraccio calorosissimo del campione al gruppo di piccole atlete diversamente abili che lo ha inondato di domande ha confermato, ancora di più, che il “nostro” premio è finito nelle mani giuste, tenuto conto che Minisini è stato una sorta di “pioniere” in un terreno inesplorato come quello del nuoto sincronizzato maschile, più o meno come OA Sport ha fra i primi introdotto un nuovo modo di seguire gli sport olimpici, dando pari attenzione a tutte le discipline, che si chiamino calcio o hockey su prato, basket o, appunto, nuoto sincronizzato.

Parata di stelle, ieri sera, nella bella ambientazione del Teatro Palladium, con Federica Pellegrini che si è aggiudicata il titolo più ambito, quello del campione dei ragazzi e il canottaggio a farla da padrone in ben tre categorie, giovani donne con il 4 senza pesi leggeri, campione del mondo a sorpresa, rivelazione uomini con l’otto che ha riportato l’Italia sul podio mondiale dopo tempo immemore è il due senza Lodo-Vicino che ha conquistato il premio riservato agli uomini top.

A Filippo Tortu, velocista e campione europeo giovanile dei 100, è andato il premio come miglior giovane uomo, mentre la marciatrice Antonella Palmisano, bronzo nella 20 km ai Mondiali di Londra, ha conquistato il successo nella categoria top donne.

Presenti tanti altri campioni come, fra gli altri, i nuotatori Niccoló Martinenghi, Carlotta Gilli e Arianna Bridi, la saltatrice in lungo Laura Strati, il tuffatore dalle grandi altezze Alessandro De Rose e, tra i premiatori, Massimiliano Rosolino e Stefano Mei.