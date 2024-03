Jannik Sinner e Sofia Goggia sportivi top del 2023 agli Sportrait Awards! La premiazione lunedì scorso a Roma

Cinquecento persone allo Spazio Rossellini di Roma nella serata degli “Oscar dello sport inclusivo”. La dodicesima edizione degli Italian Sportrait Awards 2024, scelti da una giuria popolare di oltre 600 mila utenti, ha premiato gli azzurri che si sono maggiormente distinti nell’ultima stagione agonistica. Senza distinzioni tra atleti con disabilità e normodotati. Jannik Sinner e Sofia Goggia, protagonisti assoluti dell’ultima stagione e assenti giustificati, hanno vinto le categorie top uomini e donne.

Il tennista ventiduenne di San Candido, piccolo comune della provincia di Bolzano, ha mandato un video messaggio dalla California dov’è impegnato nel Masters 1000 di Indian Wells; la sciatrice invece prosegue il percorso di riabilitazione post operatorio. Davide Di Veroli campione europeo della spada e Alice Volpi campionessa mondiale del fioretto hanno vinto nelle sezioni rivelazione uomini e donne.

Gabriele Rosato e la tredicenne Virginia Lampis campioni del mondo under 15 di taekwondo si sono distinti nelle categorie giovani. Insieme a loro sono stati premiati i team top e team giovani ed un premio speciale è stato assegnato al film “La stoccata vincente”, prodotto da Chiara Giorgianni, con la regia di Nicola Campiotti e interpretato dagli Flavio Insinna e Alessio Vassallo.

A condurre la serata di gala, aperta alla stampa, l’ideatrice del premio nonché ex capitano azzurro di nuoto Cristina Chiuso, stile liberista e pluriprimatista nazionale, insieme al Presidente della Confsport Italia Paolo Borroni. Tra gli ospiti il vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, dirigente sportivo ed ex martellista italiana, neo mamma di Eugenio, intervenuta insieme al marito Fausto Brizzi, il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini, accompagnato dalla moglie Laura De Renzis, ex citti della Nazionale di nuoto artistico e attuale coordinatore tecnico del settore nuoto artistico della Federazione Italiana Nuoto e il presidente della FIN regionale Giampiero Mauretti.

Insieme agli atleti in nomination, sono intervenuti molteplici campioni dello sport, star del cinema, della tv e dello spettacolo, rappresentanti delle Istituzioni sportive e politiche, nazionali e territoriali. La giuria popolare ha scelto tra le nomination della giuria tecnica composta da atleti ed ex atleti, giornalisti, personaggi dello spettacolo e rappresentanti dei gruppi sportivi civili e militari. Sono 497 atleti votati e 177 team con 11 premi assegnati più i premi speciali della “vittoria alata” e della “stella”.