Italian Sportrait Awards 2018: Giorgio Minisini vince il Premio OA Sport. L’azzurro che meglio ha rappresentato l’italianità nel mondo!

Giorgio Minisini è una vera e propria leggenda dello sport italiano, il Messia del nuoto sincronizzato azzurro: è grazie a questo fenomeno laziale se l’Italia è riuscita a vincere un oro ai Mondiali in questo sport, impresa mai riuscita in tutta la nostra storia. L’avvento di questo sbalorditivo 22enne ha letteralmente smosso le acque e ci ha regalato soddisfazioni a cui non eravamo abituati: il suo Urlo di Lampedusa ha smosso le coscienze, il tema dell’immigrazione è stata interpretato alla perfezione durante i Mondiali di Budapest ed è arrivato così una monumentale medaglia d’oro.

Il Campione del Mondo ha rappresentato al meglio l’italianità nel mondo durante la passata stagione ed è proprio per questo motivo che ha ricevuto il Premio OA Sport nell’ambito degli Italian Sportrait Awards 2018.

Gli Italian Sportrait Awards sono tra i premi più ambiti da parte degli sportivi, consegnati da una giuria di assoluto spessore formata da giornalisti di fama nazionale come il nostro Enrico Spada, Paolo De Laurentiis (giornalista Corriere dello Sport), Giovanni Bruno (direttore Sky Sport), Sandro Fioravanti ed Elisabetta Caporale (giornalisti Rai Sport), Stefano Vegliani (scrittore e collaboratore Eurosport) e grandi sportivi tra cui Campioni Olimpici e Mondiali come Massimiliano Rosolino, Margherita Granbassi, Carlo Molfetta, Mauro Numa, Daniele Masala, Elisa Santoni, Elisa Blanchi. Il concorso, giunto alla sesta edizione, intende eleggere i migliori atleti italiani e chi ha saputo regalare grandi emozioni attraverso le proprie prestazioni sportive.

Il premio OA Sport è stato assegnato a colui che più di ogni altro ha saputo valorizzare l’italianità nel mondo, rendendoci fieri di appartenere a questa meravigliosa Nazione. Giorgio Minisini va dunque considerato un degnissimo vincitore.