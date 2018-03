Italia-Scozia, Sei Nazioni Rugby 2018: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo e gli aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SCOZIA DEL SEI NAZIONI 2018

Oggi sabato 17 marzo si disputa Italia-Scozia, ultima partita del Sei Nazioni 2018 di rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma si concluderà il torneo degli azzurri che vanno a caccia della prima vittoria stagionale: servirà un’impresa di fronte al proprio pubblico per evitare l’imbiancata, altro smacco al già certo cucchiaio di legno (riservato all’ultima in classifica). I ragazzi di Conor O’Shea dovranno cercare di chiudere in bellezza e muovere dei passi in avanti; la strada per il rilancio del nostro rugby è ancora lunga, bisogna partire tornando al successo nel prestigioso torneo.

Parisse e compagni devono rialzarsi dopo le batoste subite contro Inghilterra, Irlanda, Francia e Galles. Il ritorno all’Olimpico rappresenta il modo migliore per salutare la competizione con l’obiettivo di tornare a quella vittoria che ormai manca da tre anni. Si giocherà praticamente in orario di pranzo visto che oggi si dovranno giocare anche le altre due sfide che definiranno la classifica (l’Irlanda è già certa del primo posto).

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Scozia, match valido per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. La partita sarà trasmessa in diretta tv su DMax, in diretta streaming sul sito di Dmax e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 17 MARZO:

13.30 Italia-Scozia













