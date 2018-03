Italia-Norvegia Under21, amichevole: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia ( quest’oggi, 22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore.

Il tecnico ha convocato 24 ragazzi per le due sfide delle prossime settimane. Spicca il debutto di Simone Edera. Gli azzurrini si raduneranno domenica 18 marzo a Roma e si alleneranno al Mancini Park Hotel per due giorni, poi si trasferiranno nel capoluogo umbro.

ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Emil Audero (Venezia), Alex Meret (Spal), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Elio Capradossi (Roma), Lorenzo Dickmann (Novara), Federico Dimarco (Sion), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari), Marco Varnier (Cittadella);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Rolando Mandragora (Crotone), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Spezia), Luca Valzania (Pescara);

Attaccanti: Alberto Cerri (Perugia), Simone Edera (Torino), Simone Palombi (Salernitana), Vittorio Parigini (Benevento), Daniele Verde (Verona), Luca Vido (Cittadella).

LA PROGRAMMAZIONE DI ITALIA-NORVEGIA UNDER21

La Nazionale Under21, scenderà in campo questo pomeriggio allo stadio ‘Renato Curi’ (ore 18.30 – diretta su Rai 2) contro i norvegesi in quello che è il primo impegno ufficiale del 2018. Gli Azzurrini giocheranno per la quarta volta nel capoluogo umbro, dove sono imbattuti avendo raccolto due successi (2-0 alla Danimarca nel 1992 e 4-0 all’Ungheria nel 1996) e un pareggio (0-0 con la Svezia nel 1987). Un’occasione per vedere all’opera tanti volti nuovi.

Giovedì 22 marzo

ore 18.30 Italia-Norvegia Under21 – DIRETTA su Rai 2













