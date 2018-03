Italia-Norvegia Under21, amichevole: le probabili formazioni. Occasione per Cerri, Edera dal 1′

L’Italia U21 tornerà in campo per disputare due amichevoli. Gli azzurri affronteranno la Norvegia ( quest’oggi, 22 marzo a Perugia) e la Serbia (27 marzo a Novi Sad), due appuntamenti sul cammino che conduce agli Europei 2019 che organizzeremo in casa. A guidare la nostra Nazionale sarà Alberico Evani che sostituirà Gigi Di Biagio, promosso ad interim a ruolo di CT della squadra maggiore.

Gli Azzurrini scenderanno in campo questo pomeriggio allo stadio ‘Renato Curi’ (ore 18.30 – diretta su Rai 2) contro i norvegesi in quello che è il primo impegno ufficiale del 2018. Gli Azzurrini giocheranno per la quarta volta nel capoluogo umbro, dove sono imbattuti avendo raccolto due successi (2-0 alla Danimarca nel 1992 e 4-0 all’Ungheria nel 1996) e un pareggio (0-0 con la Svezia nel 1987). Un’occasione per vedere all’opera tanti volti nuovi.

PROBABILI FORMAZIONI

Evani dovrebbe proporre un 4-3-3 puntando sul talento di Meret in porta ed una difesa a quattro dove gli osservati speciali saranno Romagna e Pezzella, giocatori ambiti anche dalle grosse squadre, nonché Mancini che tanto bene sta facendo tra le fila dell’Atalanta. A centrocampo la figura di riferimento sarà Mandragora, assistito ai lati dal motorino Barella e dal grande senso dell’inserimento di Murgia mentre davanti occasione per Cerri, assistito ai lati da Edera (al debutto) e Parigini, grande protagonista nell’ultime uscite dell’Under quando in panchina c’era ancora Di Biagio. Sulla sponda norvegese, un coperto 4-4-1-1 dovrebbe proporre il tecnico Smerud con Bjordal unico riferimento offensivo, assistito alle spalle dal n.8 Thorsby, sulla carta, l’uomo di maggior talento scandinavo.

ITALIA (4-3-3): Meret; Dickmann, Mancini, Romagna, Pezzella; Barella, Mandragora, Murgia; Edera, Cerri, Parigini. All.: Evani.

NORVEGIA (4-4-1-1): Bratvett; Hanche-Olsen; Knudsen, Jenssen, Risa; Johnsen, Heintz, Sakor, Ryverson; Thorsby; Bjordal. All.: Smerud.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter Figc