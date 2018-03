Italia-Argentina, come vederla in tv? Orario e programma, gli azzurri sfidano Messi

Venerdì 23 marzo si giocherà Italia-Argentina, amichevole internazionale di calcio. All’Etihad Stadium di Manchester, le due squadre si fronteggeranno in una partita di lusso, una grande classica internazionale che impreziosirà questa sosta per le Nazionali. Gli azzurri tornano in campo dopo la nefasta serata di San Siro che è costata la qualificazione ai Mondiali: l’eliminazione subita contro la Svezia pesa ancora sulle spalle degli azzurri che devono provare a ripartire e che cercheranno di tornare a brillare proprio contro l’Albiceleste, una delle grandi favorite per la conquista del titolo iridato in Russia. I ragazzi di Gigi Di Biagio vogliono l’impresa contro la corazzata guidata da Leo Messi e cercheranno di incominciare un nuovo cammino nello stadio che ospita gli incontri casalinghi del City.

Si preannuncia una partita davvero molto difficile per Gigi Buffon e compagni. Il CT dovrà disegnare il nuovo scacchiere, lanciare qualche giovane e creare un nuovo spirito di gruppo per cercare di rinascere dalle nostre ceneri e guardare con più ottimismo al futuro. L’avversario è tra i migliori in circolazione, bisognerà sfruttare questa occasione per dare delle risposte importanti.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Argentina, amichevole internazionale di lusso. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (in Inghilterra sono un’ora indietro rispetto a noi).

VENERDI’ 23 MARZO:

20.45 Italia-Argentina