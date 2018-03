Italia-Argentina, amichevole. Dove si gioca? programma, orario e tv. Come seguire la sfida in tempo reale

Il CT Gigi Di Biagio si appresta a fare il suo esordio sulla panchina della nazionale maggiore di calcio dell’Italia con l’amichevole contro l’Argentina che si disputerà a Manchester venerdì 23 alle 20.45 ora italiana all’Etihad Stadium, casa del City. Questa sarà la prima di due amichevoli prima della ripresa del campionato: la seconda si giocherà contro l’Inghilterra.

La selezione scelta dal CT ad interim è un bel mix di giovani e senatori. Nei 14 precedenti tra Italia ed Albiceleste, si sono registrate 6 vittorie azzurre, 5 pareggi e 3 affermazioni dei sudamericani. L’Italia ha vinto 4 Mondiali (1934, 1938, 1982, 2006) mentre l’Argentina due, nel 1978 e nel 1986.

La sfida verrà trasmessa, come accade sempre per la Nazionale maggiore di calcio, in tv da Raiuno ed in streaming attraverso la piattaforma Rai Play. OA Sport, come al solito vi offrirà sia la diretta live testuale integrale della sfida, sia le pagelle live dell’incontro. Di seguito il programma completo della sfida.

Venerdì 23 marzo, ore 20.45 – Manchester (Inghilterra)

Italia-Argentina

diretta tv su Raiuno

diretta streaming su Rai Play

diretta live testuale integrale, con pagelle live su OA Sport













Foto: Profilo Twitter Nazionale Italiana

