Indian Wells 2018, Federer-Del Potro: la Finale. Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita

Roger Federer e Juan Martin Del Potro disputeranno la Finale di Indian Wells, primo Master 1000 della stagione di tennis. Il Maestro, dopo aver vinto gli Australian Open e il torneo di Rotterdam che lo ha riportato al numero 1 del ranking ATP, si è confermato sul cemento statunitense e andrà a caccia dell’ennesima vittoria. Dall’altra parte della rete ci sarà il coriaceo argentino che ha surclassato Raonic e che vuole tornare a imporsi in un torneo del massimo livello. Lo spettacolo sarà garantito, si preannuncia un match divertente e appassionante tra due grandi stelle: lo svizzero parte leggermente favorito, il sudamericano vuole piazzare il colpaccio.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Federer-Del Potro, Finale del Master 1000 di Indian Welles 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. Gli orari sono italiani (a Indian Wells sono otto ore indietro rispetto a noi).

DOMENICA 18 MARZO:

19.00 Roger Federer vs Juan Martin Del Potro













(foto Twitter Australian Open)