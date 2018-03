Pattinaggio artistico, Mondiali 2018: Carolina Kostner, un programma pulito per sperare nel trionfo e preservare la medaglia d’argento

Prima del fantastico programma corto di ieri davvero in pochi si potevano aspettare di vedere Carolina Kostner con 80.25 punti al comando della gara del singolo femminile ai Campionati del Mondo di pattinaggio artistico di Milano davanti ad Alina Zagitova e Satoko Miyahara.

Con un piazzamento del genere Carolina non può certamente permettersi di sbagliare nulla nel secondo segmento di gara. Se infatti Alina Zagitova metterà il turbo per recuperare la prima posizione cercando di conquistare il suo primo titolo iridato della carriera realizzando una storica tripletta dopo la vittoria continentale e quella olimpica, Kostner dovrà fare di tutto non solo per centrare il bersaglio grosso ma anche per per conservare la medaglia d’argento, sfruttando il vantaggio su Satoko Miyahara (in terza posizione con 74.36) e Kaetlyn Osmond (quarta con 72.73).

Il programma della nostra portacolori, pattinato sulle meravigliose musiche de “Prélude à l’après-midi d’un faune” di Claude Debussy, dovrebbe partire con il triplo lutz, elemento imprescindibile per puntare in grande ma parecchio rischioso dal punto di vista realizzativo. Con tutta probabilità però la pattinatrice altoatesina, grazie al margine di sei punti su Miyahara, tenterà il salto, eseguendo successivamente triplo flip/doppio toeloop e il triplo loop singolo, concludendo la prima metà del programma con le due trottole, la fly camel e la trottola combinata con cambio di piede. La seconda metà sarà quella fondamentale per il risultato finale: dopo il triplo toeloop alla pattinatrice toccherà eseguire la fondamentale combinazione doppio axel/euler/triplo salchow, vero ago della bilancia dell’intero programma, seguita dal doppio axel e dall’ultima combinazione triplo salchow/doppio toeloop che chiuderà gli elementi di salto. Successivamente la sequenza coreografica, quella di passi e la trottola combinata porteranno Carolina alla fine della performance.

Il Forum di Assago è nuovamente pronto ad accogliere la sua regina, lo spettacolo è assicurato. non ci resta quindi che aspettare la sera di Venerdì 23 Marzo per assistere nuovamente ad una gara che già si annuncia memorabile.













Foto: Valerio Origo