Hockey su pista, Eurolega 2018: impresa Follonica, pareggio in rimonta col Barcellona! Il sogno Final Four è ancora intatto

Impresa clamorosa del Follonica nell’andata dei quarti di finale dell’Eurolega 2017-2018 di hockey su pista. I toscani costringono al pareggio la corazzata Barcellona al termine di una splendida rimonta, concretizzata nei minuti finali quando la gara sembrava ormai compromessa. Alvarez porta in vantaggio gli ospiti al Capannino con un gran tiro e dà subito un indirizzo preciso alla partita, ma il Follonica non ha intenzione di fare da comparsa e perviene al pari con Martinez. Gli spagnoli, tuttavia, prendono in pugno la partita e prima dell’intervallo tornano avanti, per poi allungare sull’1-3 nella ripresa con Sordonez a soli cinque minuti dalla fine.

Ma nelle battute conclusive un’improvvisa impennata d’orgoglio dei ragazzi di Mariotti genera una clamorosa rimonta. A firmare il capolavoro sono Martinez e Pagnini, che regalano il 3-3 al Follonica e rinviano il discorso qualificazione al match di ritorno, in programma sabato 7 aprile a Barcellona. E pensare che i toscani rappresentano l’unico club non iberico tra le otto compagini presenti ai quarti di Eurolega.

Nelle altre sfide, intanto, lo Sporting e il Benfica vincono i derby lusitani superando rispettivamente l’Oliveirense e il Porto con lo stesso risultato, 3-2, mentre il derby spagnolo tra Liceo La Coruna e Reus Deportivo vede i padroni di casa prevalere per 4-1 e blindare di fatto la qualificazione alla Final Four.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey