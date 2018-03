Hockey su pista, 25^ giornata Serie A1 2018: Lodi e Forte dei Marmi a braccetto, il Follonica stoppa il Breganze

SI deciderà tutto all’ultima giornata per la vetta del campionato di Serie A1 2017-2018. Forte dei Marmi e Lodi restano appaiate al comando prima dello scontro diretto che chiuderà la regular season e sancirà la prima della classe, che godrà del vantaggio del fattore campo durante i playoff. Il Forte dei Marmi supera 4-1 lo Scandiano con tre reti di uno scatenato Romero e preserva la leadership in coabitazione con il Lodi, che mette a posto le cose nella prima frazione contro il Valdagno, portando a casa agevolmente la vittoria per 2-6 con doppietta di Malagoli.

Alle loro spalle, intanto, il Breganze incappa nella prima sconfitta dopo undici risultati utili consecutivi e si arrende al Follonica, sempre più protagonista dopo la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione ai quarti di Eurolega. Tra le fila dei toscani, brilla Cacau, autore di una doppietta nel 4-2 contro il Breganze, tallonato ora dal Viareggio, che rovina i piani del Sarzana, rimontando fino al 5-5 con due reti nell’ultimo minuto e rinviando la lotta per l’ottavo posto all’ultimo turno.

I liguri, in quell’occasione, dovranno difendere due punti di vantaggio sul Monza, che non va oltre il pareggio 3-3 in rimonta contro l’ormai salvo Thiene, e tre punti sul Trissino, costretto al 2-2 nel derby veneto col Bassano a causa della doppietta di Ferran. Il Correggio, infine, si toglie la soddisfazione di conquistare la vittoria per 12-3 contro il Giovinazzo in un match tra due squadre ormai retrocesse. Nadini con quattro gol è il mattatore di una sfida che evidenzia l’orgoglio di un gruppo che saluta la Serie A1 dopo due stagioni.

CLASSIFICA GENERALE SQUADRA PTI GTE VTE PTE PSE RFT RST DIFF. Amatori Wasken Lodi 57 25 17 6 2 137 63 74 B&B Service Forte dei Marmi 57 25 18 3 4 114 68 46 Faizanè Lanaro Breganze 50 25 16 2 7 141 86 55 GDS Impianti Viareggio 49 25 15 4 6 128 70 58 Follonica Hockey 47 25 14 5 6 116 76 40 Hockey Bassano 46 25 13 7 5 86 68 18 Admiral Valdagno 44 25 13 5 7 125 98 27 Carispezia Sarzana 35 25 10 5 10 113 101 12 TeamServiceCar Monza 33 25 10 3 12 100 109 -9 Hockey Trissino 32 25 9 5 11 79 83 -4 Hockey Thiene 18 25 5 3 17 65 121 -56 Hockey Roller Scandiano 16 25 4 4 17 81 123 -42 BDL Correggio 10 25 3 1 21 88 157 -69 AFP Giovinazzo 4 25 1 1 23 51 201 -150













