Hockey prato, le convocate dell’Italia per il raduno di Eindhoven: 22 azzurre verso i Mondiali

Roberto Carca, CT della Nazionale Italiana di hockey prato femminile, ha convocato 22 atlete in vista del raduno che si svolgerà a Eindhoven (Paesi Bassi) dal 28 marzo al 1° aprile. Le azzurre si alleneranno in mattinata e in serata disputeranno tre partite contro squadre di club locali.

Questo collegiale è importante per preparare al meglio i Mondiali che si disputeranno quest’estate. Questo il commento del nostro allenatore: “Dobbiamo riprendere in mano gli schemi, abbiamo lavorato molto a livello fisico, a casa e a Roma, e in questi tre giorni cercheremo di fissare il contenuto tattico della nazionale. E’ una buona occasione anche per le nostre giovani, che saranno lo zoccolo duro (anche) della nazionale che verrà”. Queste invece le 22 azzurre chiamate agli ordini.



PORTIERI

Martina Chirico, Clara Cusimano

DIFENSORI

Agnese Grossi, Sara Puglisi, Chiara Tiddi, Agata Wybieralska, Eugenia Bianchi, Teresa Dalla Vittoria, Romina Zanni

CENTROCAMPISTI

Dalila Mirabella, Eleonora Di Mauro, Carolina Pereyra, Jasbeer Singh, Maryna Vynohradova, Martina Lecchini, Elettra Bormida, Maxzud Sofia Nabila Maldonado

ATTACCANTI

Federica Carta, Lara Oviedo, Elisabetta Pacella, Giuliana Sofia Ruggieri, Giulia Taglioli













(foto Stefano Pacella)