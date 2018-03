Hockey ghiaccio, EBEL 2018: Klagenfurt espugna il PalaOnda in gara-2 e si riprende il fattore campo

Si riequilibra la serie di quarti di finale della EBEL tra Bolzano e Klagenfurt. In gara-2 gli austriaci hanno espugnato il PalaOnda per 3-2 riprendendosi il fattore campo, dopo che erano stati i Foxes a vincere in trasferta la prima gara di una serie avvincente che proseguirà domani sera con il terzo episodio.

È stata una partita vibrante sin dalle prime battute. Ad aprire è stato Klagenfurt, con il palo colpito da Fischer che ha trovato la pronta risposta di Miceli. Proprio gli austriaci hanno quindi trovato il vantaggio, al minuto 16, con Marchetti che ha deviato il puck alle spalle di Tuokkola sulla conclusione di Ganahl. La reazione dei bolzanini, però, è stata anche stavolta immediata: ha fatto tutto Anton Bernard, che ha aggirato la gabbia avversaria e insaccato all’incrocio dei pali. A spezzare l’equilibrio è stato il secondo drittel. Bolzano ha resistito a due powerplay ma a metà tempo è arrivata la rete ospite, con il rebound vincente di Hundertpfund. Pochi minuti ed ecco la terza rete, firmata da Fischer.

Venti minuti di difficoltà, con i Foxes che solo nel terzo periodo hanno saputo ritrovare la via, quando però era troppo tardi. La fretta di dover recuperare ha infatti portato i padroni di casa a sprecare due superiorità, più una terza nel finale, con tanto di sesto uomo di movimento. Soltanto a 81″ dalla fine è arrivata la rete del 2-3, con il tap-in di Angelidis, che pochi secondi dopo non ha trovato l’impatto con il puck. Il finale ha dunque premiato Klagenfurt e riportato la serie in parità (1-1).

I risultati di gara-2 dei quarti di finale

Dornbirn – Salisburgo 0-2 (serie 0-2)

Innsbruck – Vienna 2-3 OT (serie 0-2)

Zagabria – Linz 6-2 (serie 2-0)

Bolzano – Klagenfurt 2-3 (serie 1-1)













