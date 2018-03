Giro di Catalogna 2018: tappa e maglia per Alejandro Valverde, piazzato Gasparotto

Alejandro Valverde non sbaglia mai: il fenomeno iberico si aggiudica la seconda tappa del Giro di Catalogna 2018, con partenza da Mataro e arrivo a Valls dopo 175 chilometri. Rimasto al coperto per praticamente tutta la giornata, lo spagnolo della Movistar è riuscito a sprintare al meglio in un plotoncino ristretto che è andato a giocarsi il successo. Per lui c’è ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale, che punta a conservare fino all’ultima frazione.

Come di consueto, fuga della prima ora lasciata andare via dal gruppo. Si sono avvantaggiati tre spagnoli: Igor Merino (Burgos-BH), Antonio Molina (CajaRural-RGA) e Mikel Bizkarra (Euskadi Murias). Vantaggio massimo sui 5′ per gli attaccanti, che con il passare dei chilometri hanno perso spazio nei confronti del plotone. Ritmi molto bassi in corsa: a circa 60 chilometri dall’arrivo ha provato in solitaria Andrey Grivko a riportarsi sugli attaccanti. Il corridore dell’Astana ha raggiunto gli attaccanti, ma poco dopo è stato ripreso a sua volta dal gruppo, che con la Movistar ha accennato ad accelerare.

In un’altra fase statica della corsa è scattato Barthe (Euskadi – Murias): il corridore transalpino è stato però raggiunto nel momento decisivo della tappa odierna, la salita di Col de Lilla. A dettare legge in gruppo è stata la Mitchelton-SCOTT, velocità altissime e velocisti ovviamente staccati, compreso il leader della generale Hodeg. I corridori si sono lanciati rapidamente verso lo sprint conclusivo: Enrico Gasparotto (Bahrain-Merida) ha provato a sprintare partendo a 300 metri dal traguardo, ma da dietro è spuntato il solito Alejandro Valverde (Movistar) che non ha sbagliato i tempi e ha trionfato a braccia alzate. Seconda piazza per Daryl Impey (Mitchelton-SCOTT), terza per Jay McCarthy (Bora-hansgrohe). Sesta posizione per Gasparotto.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa Abu Dhabi Tour – Photo Credit: LaPresse – Ferrari / Paolone