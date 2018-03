Giro di Catalogna 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo e le date

Lunedì 19 marzo prenderà il via la 98ma edizione del Giro di Catalogna, breve corse a tappe che si svolge nell’omonima regione spagnola. Anche quest’anno tanti big hanno scelto questa gara per preparare al meglio l’avvicinamento ai grandi giri. Alla partenza troveremo infatti Alejandro Valverde e Nairo Quintana, vincitori delle ultime due edizioni, i fratelli Simon e Adam Yates, il nostro Fabio Aru e molti altri. Sono previste sette tappe, tutte con percorsi insidiosi, mentre saranno due gli arrivi in salita. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito il programma completo con tutte le tappe.

Giro di Catalogna

19 marzo – Tappa 1: Calella-Calella 152 km

20 marzo – Tappa 2: Mataró-Valls 175 km

21 marzo – Tappa 3: Sant Cugat-Vallter 2000 199 km

22 marzo – Tappa 4: Llanars-La Molina 170 km

23 marzo – Tappa 5: Llívia-Vielha Val d’Aran 212 km

24 marzo – Tappa 6: Vielha Val d’Aran-Torrefarrera 194 km

25 marzo – Tappa 7: Barcellona-Barcellona 154 km

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato stampa Abu Dhabi Tour – LaPresse – Ferrari / Paolone