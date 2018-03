Giro di Catalogna 2018: gli italiani al via e le loro ambizioni. Fabio Aru e Davide Formolo per la generale

Domani, da Calella, prenderà il via il Giro di Catalogna 2018. Una breve corsa a tappe di sette giorni che porterà gli atleti fino a Barcellona. Saranno una decina i corridori italiani impegnati: vediamo con quali ambizioni.

Fari puntati, ovviamente, su Fabio Aru, la punta tra gli azzurri presenti. Il sardo, dopo una Tirreno-Adriatico discreta ma non eccezionale potrebbe trovare un colpo di pedale ancora migliore e confrontarsi con avversari altissimo livello, come Nairo Quintana e Alejandro Valverde per citare solo due nomi. Il corridore della UAE Emirates è in una fase fondamentale della preparazione in vista del Giro d’Italia, il grande obiettivo stagionale. Difficile immaginarlo al meglio, ma al termine di questa sette giorni potrebbe trovare risposte importanti per la successiva fase della stagione. Per la UAE al via anche Roberto Ferrari ed Edward Ravasi, un giovane scalatore con ottime potenzialità.

Un 2018 molto importante per Davide Formolo, passato alla Bora-Hansgrohe. Sarà lui il capitano in quest’occasione, con l’opportunità di misurarsi con i grandi. Anche lui in maggio dovrebbe essere al via del Giro d’Italia e viene dal settimo posto della Tirreno-Adriatico, a confermare una buona condizione di forma. Con lui in squadra anche Cesare Benetti, corridore solido e specialista delle fughe.

Molto nutrita la compagine italiane anche nella Bahrain-Merida, anche se mancherà un vero e proprio capitano. Giovanni Visconti, supportato da Valerio Agnoli ed Enrico Gasparotto, può ambire ai successi di tappa dopo una prima fase di stagione in cui ha mostrato ottime cose, a partire da una Strade Bianche da assoluto protagonista. Difficile immaginare un Niccolò Bonifazio in grande spolvero, anche considerando che di fatto non ci saranno vere e proprie tappe adatte ai velocisti. Matteo Fabbro, atleta classe 1995 della Katusha-Alpecin, completerà il contingente italiano.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: Comunicato Stampa UAE Emirates – Lorenzo Fizza Verdinelli