Giro di Catalogna 2018, Fabio Aru a 12 minuti da Valverde nella tappa regina. “Ho male ad una gamba, ma sono un duro”

La tappa regina del Giro di Catalogna, con arrivo in salita a La Molina, non è andata come Fabio Aru si aspettava. Il motivo è semplice, come rivelato dallo stesso ciclista sardo a La Gazzetta dello Sport: la caduta del primo giorno di corsa ha lasciato il segno. “Ho ancora fastidio, non ho recuperato bene e non sono riuscito a esprimermi al meglio. Si tratta di uno stiramento che non si riesce a rimarginare, nonostante tecarterapia e massaggi. Sono cose che succedono: sono sicuro che mi rimetterò presto“.

Aru ha chiuso la tappa a 12′ dal vincitore, Alejandro Valverde, nuovo leader della corsa che si chiuderà domenica a Barcellona. L’intenzione di Aru è proprio quella di arrivare fino alla fine, ma senza forzare, valutando le condizioni giorno dopo giorno. Il d.s. Joxean Fernandez Matxin ha infatti confermato che “quando Fabio forza sente dolore“. Michele De Grandi, invece, medico della UAE Emirates, ha descritto nel dettaglio la situazione del sardo. “Dopo la caduta Fabio ha pedalato con un compenso posturale scorretto. Anche il clima, il vento gelido e il ritmo alto della corsa non aiutano. Il recupero è più lento in queste condizioni ma Fabio proseguirà con il suo ritmo, a seconda di come si sentirà“.













Foto: Comunicato Stampa UAE Emirates – Lorenzo Fizza Verdinelli