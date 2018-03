Giro delle Fiandre 2018, quando si svolge? Data, programma, orario e tv. Ci sarà anche Vincenzo Nibali

Si avvicina la Settimana Santa del grande ciclismo: domenica 1 aprile 2018, a Pasqua, si disputerà l’edizione numero 102 del Giro delle Fiandre, la seconda Classica Monumento della stagione. 260 chilometri da Anversa ad Oudenaarde con la bellezza di 18 muri da affrontare. Saranno decisivi Oude Kwaremont e Paterberg nel finale, ma la corsa potrebbe decidersi prima con un attacco da lontano. Tra i corridori al via anche Vincenzo Nibali che, dopo il successo straordinario, della Milano-Sanremo sarà tra gli osservati speciali dell’appuntamento pasquale. La Quick-Step Floors sarà la squadra da battere, non solo per la presenza di Phillippe Gilbert, ma anche del compagno di team Niki Terpstra. Proveranno a conquistare il successo anche il campione del mondo Peter Sagan, oltre ai vari Greg Van Avermaet, Oliver Naesen e Sep Vanmarcke. Potremmo aspettarci qualcosa di buono da Sonny Colbrelli, Matteo Trentin e Fabio Felline.

Di seguito vi proponiamo il programma, gli orari e le modalità per seguire la gara in tv:

Giro delle Fiandre 2018

Anversa-Oudenaarde, 260 chilometri

Partenza ufficiale ore 10.45

Arrivo previsto tra le 16.33 (45km/h di media) e le 17.26 (39 km/h di media). In linea di massima, la corsa dovrebbe concludersi più realisticamente attorno alle ore 17. Sia RaiSport (ore 12.00) che Eurosport trasmetteranno la corsa. Seguiranno ulteriori informazioni ma secondo palinsesto la messa in onda su Eurosport dovrebbe iniziare poco prima delle due.













