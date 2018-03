Ginnastica, Team Challenge 2018 – Tornano Komova e Steingruber, bomba di Derwael a Stoccarda. Italia maschile settima

La Porsche Arena di Stoccarda si prepara a ospitare la Deutscher Pokal, seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di ginnastica artistica riservata al concorso generale individuale. A fare da contorno all’evento c’è però il Team Challenge, unica prova a squadre amichevole della stagione insieme al Trofeo di Jesolo. Oggi si sono disputate le qualifiche, nel weekend si disputeranno le Finali in alternanza con le gare di Coppa del Mondo.

FEMMINILE – A sorpresa comanda il Belgio di Dericks, Derwael, Brassart, Klinckaert con il punteggio di 157.500, cinque punti secchi di vantaggio sul Giappone (152.550) e sulla Germania (152.250). La Russia fatica più del previsto ed è quinta (149.800), certa della finale insieme alla Svizzera (150.850) e alla Spagna (148.700).

C’era grande attesa per il ritorno in gara di Viktoria Komova: la Campionessa del Mondo alle parallele nel 2015 era rimasta fuori tutto lo scorso anno per i tanti problemi fisici che la affliggono fin da quando vinse l’argento all-around alle Olimpiadi 2012. La russa ha eseguito un discreto esercizio alle parallele (13.650) mentre ha faticato alla trave (11.850). Si è rivista in pedana Giulia Steingruber, già Campionessa d’Europa all-around e medagliata al volteggio a Rio: la svizzera ha ottenuto un discreto 13.400 al corpo libero, 12.700 alla trave e alle parallele, 13.900 alla tavola. Il colpaccio di giornata è stato firmato da Nina Derwael, Campionessa d’Europa alle parallele e bronzo iridato che stampa un notevole 14.900 sul suo attrezzo preferito.

MASCHILE – L’Italia è settima (236.000) e manca la finale per più di quattro punti. Nel complesso gli azzurri non hanno sfigurato ma non è bastato per accedere all’atto conclusivo. Al comando il Giappone (251.850) di Fudono, Arayashiki, Haruki e Yuasa che si è lasciato alle spalle la Russia (249.000) di Ignatyev e Dalaloyan, terzo il Brasile (246.000) dell’ex Campione Olimpico agli anelli Arthur Zanetti. Accedono all’atto conclusivo anche l’Ucraina (241.400), la Germania (240.550) e la Spagna (240.350).

Questi i punteggi degli azzurri (attrezzi in ordine olimpico: corpo libero, cavallo, anelli, volteggio, parallele, sbarra). I migliori risultati sono il settimo posto di Galli alla sbarra e il settimo di Sarrugerio agli anelli.

Tommaso De Vecchis: 12.750, 13.000, -, -, 13.100, 12.200

Marco Sarrugerio: 12.400, 12.400, 13.850, 13.800, 13.900, –

Lorenzo Galli: 12.200, 13.100, 12.550, 13.900, -, 13.700

Ludovico Edalli: 11.700, -, 12.450, 13.350, 13.350, 13.150

Stefano Patron: -, 11.800, 12.550, 13.650, 12.850, 12.650