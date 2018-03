Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo 2018: l’Italia vola sul podio! Farfalle terze a Sofia, che rimonta con l’esercizio misto

Una grande Italia sale sul terzo gradino del podio a Sòfia (Bulgaria) dove si è disputata la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di ginnastica ritmica. Le Farfalle, quinte dopo la prima parte di gara a causa di una perdita di attrezzo nell’esercizio con i cinque cerchi (18.850 per le Campionesse del Mondo di specialità), sono riuscite a realizzare una sontuosa rimonta nel misto: 19.700 con le tre palle e due funi che vale un totale di 38.550 punti.

Alessia Maurelli e compagne sono riuscite a riscattarsi prontamente confermandosi tra le grandi di questo sport e non deludendo mai le aspettative della vigilia. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono riuscite a lasciarsi alle spalle una fallosa Russia (38.300 per le Campionessa Olimpiche) oltre alle quotate Bielorussia (36.200) e Ucraina (35.800). Trionfo meritatissimo della Bulgaria che ha sfondato il muro dei 20 punti in entrambe le prove, proprio come aveva fatto l’Italia settimana scorsa al GP di Thiais: 20.600 ai 5 cerchi, 20.650 nel misto e totale di 41.250. Secondo posto per l’ottimo Giappone (38.700, 19.500 e 19.200). Domani si disputeranno le Finali di Specialità, le Farfalle andranno a caccia di altre medaglie.

Doppietta russa nel concorso generale individuale. Aleksandra Soldatova (72.100) si è lasciata alle spalle Ekaterina Selezneva (71.350), terzo posto per l’israeliana Linoy Ashram (68.700). Alessia Russo undicesima (59.900), appena davanti a Milena Baldassarri (59.400).













(foto Pier Colombo)