Gigi Di Biagio: “Italia, riparti subito. Queste amichevoli sono il nostro Mondiale. Contro Argentina col 4-3-3”

L’Italia è arrivata a Manchester dove domani affronterà l’Argentina in un’amichevole di lusso. La nostra Nazionale proverà a ripartire dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Oggi si è tenuta la conferenza stampa dove è intervenuto anche il CT Gigi Di Biagio il cui glissa sulle tanto chiacchierate polemiche lanciate da Mino Raiola sulla mancata convocazione di Mario Balotelli: “Io devo fare delle scelte e per ora ho fatto queste“.

Il CT parla di come giocherà la sua Italia domani sera contro Messi e compagni: “Partiremo con il 4-3-3, magari potrò cambiare nel corso della gara che sulla carta è proibitiva. Ma ai miei chiedo di andare nella metà campo avversaria e provare le soluzioni allenate. Vedremo se ci riusciremo. Loro hanno molta scelta davanti, noi meno: ma quella che abbiamo va benissimo“.



Cosa ci si aspetta da queste amichevoli?: “Mi aspetto una ripartenza veloce, c’è il dovere di cancellare quello che è successo nelle qualificazioni. E queste due gare, più le due a giugno, devono diventare il nostro piccolo Mondiale, per andare avanti e far crescere i ragazzi. Indipendentemente da chi sarà l’allenatore o il presidente. I giocatori che c’erano quella sera hanno capito cosa è successo, ora si tratta di guardare oltre, per ricostruire qualcosa di buono“.













(foto Twitter Nazionale Italiana)