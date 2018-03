Gigi Buffon: “Polemiche sul mio ritorno? Siamo uno strano Paese. La mia ultima partita? Una serata felice”

Gigi Buffon torna in azzurro dopo le lacrime versate nella triste notte di San Siro, quella della mancata qualificazione ai Mondiali. Ci sarà ancora lui tra i pali nell’amichevole di domani contro l’Argentina. Oggi il nostro capitano si è presentato in conferenza stampa e si è subito difeso contro le polemiche sul suo ritorno: “Siamo uno strato Paese, far sorgere una polemica simile sulla mia persona dopo che sono 25 anni che indosso la maglia della Nazionale è sensazionale. Ho contribuito ad arricchire il palmares azzurro con 7 medaglie, dalla Under 15 in poi. Ho sempre pensato al noi, ho rinunciato anche a piccoli record personali per il bene della squadra: è sempre stato questo il mio ruolo“.

Il portiere della Juventus prosegue: “L‘ultima cosa che voglio è creare problemi alle mie squadre. Ma una volta chiarito che non venivo a fare una passerella, so che posso ancora essere utile per qualche ragazzo nello spogliatoio. Magari ho 40 anni ma sono pur sempre il portiere della Juve che non è proprio una squadra di quinta fascia“.

Gigi Buffon parla del suo futuro: “La mia ultima partita? Mi aspetto una serata felice, serena e sobria. Sono arrivato al calcio in Vespa e me ne andrò senza macchina. In futuro magari avrò un rapporto maggiore con la stampa, con un altro incarico, per il bene del calcio“.